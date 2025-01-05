AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Kırıkkale İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "22 yıldır Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hiçbir ayrım yapmadan her bölgesine yatırım yaptık, kalkınmayı götürdük." dedi.

17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırıkkale 8. Olağan İl Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın izletilmesinin ardından partililere hitap eden Demiröz, kendisinin Kürt olduğunu ve bugüne kadar bu ülkede, bu yönetimde ve bu demokraside hiç kimsenin Türk-Kürt ayrımı yapmadığını söyledi.

Aralarına nifak sokanların ve 1000 yıllık kardeşliklerini bozmak isteyenlerin olduğunu ama başaramadıklarını ifade eden Demiröz, şöyle konuştu:

"Başaramayacaklar çünkü bizim dünya liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan var. Onun öngörüleri o kadar sağlam ki. Bugün dünyadaki karışıklıkları görüyorsunuz. Libya'da, Rusya'da, Ukrayna'da, bizim güneyimizde. Cumhurbaşkanımız ülkemizi o kadar hassas yönetiyor ki savaşlara sokmadan, herhangi bir kayıp vermeden ve kendisi en başta dünya lideri olarak çıkıyor. Bu mükemmel bir liderlik. Dünyadaki 3 liderden bahsediliyor. Çin'de Şi, Rusya'da Putin ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir lidere sahip olmak hamdolsun şükredeceğimiz en önemli konu."

Türkiye'nin güzel bir ülke olduğuna dikkati çeken Demiröz, şunları kaydetti:

"22 yıldır Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hiçbir ayrım yapmadan her bölgesine yatırım yaptık, kalkınmayı götürdük. İnanın etnik, dini ve bölgesel milliyetçilik yapmadık. İşte kardeşliğimizin neticesi bugün 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. İnşallah nice nice yıllarda bu zihniyet, bu dava arkadaşlarıyla bu ülkeyi yönetecek. Çünkü muhalefet diye bir şey yok. İşte CHP, liderini sorsam kimse bilmiyor, 4 lideri var, kimin ne yaptığı belli değil. Biz ülkenin 85 milyonunu bunların gezi, tatil, heykel ve konser sevdasına bırakamayız."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da yorgunluk ve yılgınlığa, kırgınlık veya ayrılığa müsaade etmeden, kapsayıcı, kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla kaldıkları yerden yola devam ettiklerini vurguladı.

"AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler"

Muhalefetin ve diğer çevrelerin kendilerini dar ve kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına düşmeyeceklerini belirten Yenişehirlioğlu, "Unutmayınız ki AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. AK Parti'nin vizyonu milletine ve memleketine hizmet ederken gönül coğrafyasının her karışını vatan bilmesi ve bu sorumlulukla hareket etmesidir. Bizim inancımız gözlerinden yaş akan, zulüm altında feryat eden tek bir masum kalmayana kadar mücadeleye devam etmektedir." diye konuştu.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ise "Siyasette geçmişe takılmamak, yasını tutmamak lazım. Geçmişten dersler alıp ileriye bakmak lazım. İnşallah hep beraber 2028'e hedefleneceğiz, odaklanacağız." dedi.

Yeniden il başkanlığına seçilen Engin Pehlivanlı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan'ın da konuşma yaptığı kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, bazı AK Parti'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.