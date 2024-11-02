AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Elazığ Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Elazığ Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz adeta etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Her zamankinden daha fazla kardeşliğimizi pekiştirme ihtiyacımız var." dedi.

02.11.2024 17:47
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz adeta etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Her zamankinden daha fazla kardeşliğimizi pekiştirme ihtiyacımız var." dedi.

Kaya, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Elazığ'ın seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 73 oyla büyük bir destek verdiğini anımsattı.

Elazığ'ın devlet ve millet bilinci en yüksek şehirlerden biri olduğunu dile getiren Kaya, "Biz bütün unsurlarımızla, bütün renklerimizle, bir ve bütünüz." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük sorunlarının yaşandığı bölgede barış, huzur ve istikrar adası olan Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Biz bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Kardeşliğimiz her gün daha da büyüdü ama ne zaman ki Türkiye'nin çok daha büyük bir geleceğe doğru yol aldığını gördüler. Aramıza fitne tohumlarını sokmaya çalıştılar. Bakın ben Kürt kökenli annenin evladıyım. Babam Fethiye'nin Yörük Türkmenlerinden. Annem Kürt, babam Türk. Bizim milletimizin neredeyse yarısında böyle aileler, böyle evlilikler mevcut. Biz adeta etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Her zamankinden daha fazla kardeşliğimizi pekiştirme ihtiyacımız var."

Türkiye'nin sadece 85 milyonun değil, gözünü ve yüreğini buraya dikmiş tüm dünya mazlumlarının hamisi olduğunu dile getiren Kaya, bunun için dünyadaki bütün haksızlıkların karşısında en yüksek haykıran kadrolar olduklarını ifade etti.

Kaya, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Dünyanın neresinde bir haksızlık varsa haksızlığın karşısında dimdik durdu. Bugün Gazze'deki masumlarımızın hakkını savunuyor." dedi.

Filistin'in tam anlamıyla bağımsızlığına kavuşacağına inandıklarını, zalimlerin bütün dünyada hesap vereceğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Orta Doğu adeta bir ateş çemberinin içinde ve Türkiye'yi de maalesef hedeflerine almış durumdalar. İşte biz Türkiye'nin en güvenli şekilde hedeflerine ilerlemesi noktasında Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ak kadrolar olarak dünden daha büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bugün AK Parti'nin her bir üyesinin, her bir teşkilat mensubunun Allah katındaki sorumluluğu da düne göre daha fazla. Biz önce ülkemizi, sonra da bu coğrafyayı, bu bölgeyi Allah'ın izniyle huzura kavuşturmak için mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok sıcak bir gündem oldu. Meclisimizde yükselen, 'terörü bitirin' sesleri İsrail'de, Amerika'da yankı buldu. Bu ülke, bu vatan her şeyiyle bizim. Ülkemizi bölmek isteyen İsrail uşaklarına, onun uzantısı PKK'ya ve türevlerine asla geçit vermeyeceğiz. Biz yıllardır söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Bu terör örgütü İsrail'in maşasıdır. Ellerindeki silahlar İsrail'den, Amerika'dan. Bu terör örgütünü Türkiye'nin başına musallat ederek ülkemizin büyümesini, güçlenmesini, birlik ve beraberliğini hedef alan İsrail'dir. Terör devleti İsrail'e ve onun destekçisi Amerika'ya AK Parti kadroları her zamankinden daha ciddi bir şekilde çalışarak bu ülkenin birlik ve beraberliğini tüm renkleriyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle tek yürek olduğunu göstermemiz lazım. Biz bu topraklarda et ile tırnak gibiyiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Yeter ki milletimizi bu oyunlar karşısında uyanık hale getirelim."

Kongreye, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer katıldı.

?Tek adayla gidilen kongrede, mevcut başkan Hasan Çalışkan yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Elazığ Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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