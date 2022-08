AK Parti'li Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar tamamen nifak siyasetinin neticesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme dair son gelişmelerle ilgili partisinin Adana İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. AK Parti'li Çelik, CHP'nin YAŞ kararlarını eleştirmesinin, bilgisizlik neticesinde yapılan değerlendirmeler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yüksek Askeri Şura kararlarına dönük olarak söylenen sözlerin hiçbir geçerliliği olmadığını söylemek isterim. Bir milletvekili çıkmış Yüksek Askeri Şura kararlarında liyakat ölçüsünün kullanılmadığını, başka ölçülerin kullanıldığını ifade etmiş. CHP milletvekili bunu neye göre söylüyor, neye göre liyakat ölçüsü kullanılmamış, kendisinin kıstası nedi? Bununla ilgili ortada bir şey yok. Cumhurbaşkanı'mızın devletin başı olarak kendisine anayasa tarafından verilmiş görevler gereği çeşitli süreçlerin içerisinde bulunmasını eleştiri konusu yapıyor. 'Birliklerden gelen liyakatle ilgili değerlendirilmeler yukarıda dikkate alınmıyor' diye bir ifade kullanıyorlar. Sanki bu kişi bütün raporları görüyor, bütün toplantılara katılıyor gibi bir tutum ortaya koyuyor. Bütün bunların hepsi Yüksek Askeri Şura kararlarından bir bilgisizlik neticesinde yapılan değerlendirmeler. Büyük bir ihtimalle de bu kararlardan rahatsız olan birileri tutmuş bunlara bir not vermiş, onlarda bu notu dillendiriyorlar. 'Odalarında gizlice şunları yapıyorlar' diyerek fitne, birilerini tehdit etmeye çalışıyor. Bu yine tipik CHP'den yansıyan, her vesileyle toplumun belli bir kesimini tehdit etme politikasının devam ettiğini gösteriyor. Daha sonra Milli Savunma Bakanı'mız ve Genelkurmay Başkanı'mızın liyakatini sorguluyorlar. Bunu sorgulayanların bir yetkisi yoktur, sadece spekülasyon için geleneksel olarak sık sık yaptıkları gibi orduya dönük negatif mesajlar veriyorlar."'TSK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da çok büyük başarılara imza attığını vurgulayan Çelik, "Yine Azeri kardeşlerimizin 2'nci Karabağ Savaşı'nda ordumuzun verdiği desteğin ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kere daha burada görüldü. Bütün bu başarılar ortadayken tutup liyakat veya ehliyet sorgulaması yapmaya çalışmak sadece nifak sokma arayışıdır. Cumhurbaşkanı'mızın içerisinde bulunduğu süreçlerde yetkilerini kullanmasını sorgulama konusu yapmak zaten ne anayasal düzenden ne de demokratik geleneklerden haberdar olmadıklarını gösteriyor. Bunların Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar tamamen bir nifak siyasetinin neticesidir" dedi. Operasyon hazırlığı sürecinde yapılan açıklamalara da değinen Ömer Çelik, "Suriye'de yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mottosuyla ortaya koyduğu bir irade var. Bütün bunlar söz konusuyken sanki ordudaki diğer liyakatli komutanların engellenmesi şeklinde sunmaya çalışmak, ya da bunu ordunun düzenine negatif bir müdahale olarak adlandırmaya çalışmak saçma sapan bir şey. Hem de bunu terörle mücadele bağlamında bir operasyon hazırlığı yapılırken dile getirmek sorumsuzluktan başka bir şey değil" diye konuştu. 'KENDİ KENDİLERİNE HELALLEŞMELERİ LAZIM'Çelik, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un 'Ordu kağıttan kaplanmış' sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Ordunun siyasete müdahale etmemesini eleştirerek, bakın etmesini değil etmemesini, yani ordu siyasete müdahale etmiyor, 'Ordu kağıttan bir kaplan' gibisinden bir açıklama yaptı. Yani siyasete müdahale etmeyen, anayasal düzene bağlı kalan, demokratik kurallara bağlı kalan bir orduyu 'Kağıttan kaplanmış' diyerek aşağılayacak kadar ileri gidiyorlar. Dolayısıyla bugünlerde 'helalleşme' adı altında yürüttükleri şeyler, asıl işledikleri bu cürümlerle kendi kendilerine helalleşmeleri lazım. Sürekli olarak askeri ve yargı vesayeti üzerinden hesaplaşmaya çalışmayı bir gelenek haline getirmişler. Bunun dozu, aralığı azalsa da bu huy değişmiyor."İSRAİL'E KINAMAİsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirten Çelik, "Bu saldırı bizim şimdiye kadar olduğu gibi şiddetle kınadığımız saldırılardan bir tanesidir. Uluslararası toplumun buna müdahale etmesi gerekir. İsrail'in de bu saldırıları bir an evvel durdurması gerekir. Buradan çıkacak şiddet döngüsünün hiç kimseye faydası olmayacak, barışla ilgili idealleri daha uzağa atacaktır. Bu saldırıyı kınarken uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz" dedi.'ALEVİ CANLARIMIZA YAPILAN HER SALDIRI BİZE YAPILMIŞTIR'Ömer Çelik, Ankara'daki cemevi saldırılarından sonra Alevi Vakıfları Federasyonu 2'nci Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırının, aynı provokasyon zincirinin devamı olarak gözüktüğünü belirterek, "Selami bey ülkemize bağlı, ülkemizin insanını çok seven, birlik ve dirlik için sürekli olarak gayret gösteren bir arkadaşımız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın; Alevi canlarımıza yapılan her saldırı, bize yapılmıştır. Ayrımız gayrımız yoktur. Hele ki muharrem ayının 1'inci gününde Alevi canlarımız lokmalarını paylaşmaya hazırlanırken, cemevlerine bu saldırı gerçekleşti. Emniyetimiz, adliyemiz hemen üstüne düşeni yaptı. Emniyetimizin bunu bütün boyutları ile açığa çıkaracağından hiçbir kuşkum yok. Bu provokasyon da engellenecektir" diye konuştu.