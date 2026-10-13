AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan fon açıklaması: "254 kişinin mal varlığına el konuldu" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan fon açıklaması: "254 kişinin mal varlığına el konuldu"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan fon açıklaması: "254 kişinin mal varlığına el konuldu"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Tekirdağ’da yaptığı açıklamada fon meselesine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Tekirdağ'da yaptığı açıklamada fon meselesine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verdi. Zorlu, 254 kişinin mal varlığının dondurulduğunu ve el konulduğunu, 87 kişinin tutuklandığını belirterek, yaklaşık 355 bin kişiyi etkileyen ödemelerin yapılmaya başlandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da basın toplantısı düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Zorlu, fon meselesiyle ilgili yürütülen idari, siyasi ve adli süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"254 kişinin mal varlığına el konuldu"

Fon meselesiyle ilgili devletin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Zorlu, "254 kişinin mal varlığı donduruldu, el konuldu. Bu, yüksek kazanç elde eden, fahiş kazanç elde edenlerin büyük bir bölümü. 87 tutuklu var. Daha dün eski bir bakan yardımcısı da bunlar arasında yer alıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirdiğini belirten Zorlu, incelemenin devam ettiğini ve kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Tahkikatın ardından sorumluluğu bulunan kurum, kuruluş ve kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını kaydeden Zorlu, siyasi açıdan da yanlış yapan kişilerle yolların ayrıldığını ve ayrılmaya devam edileceğini ifade etti.

"355 bin kişinin ödemeleri yapılmaya başlandı"

Fon meselesinden etkilenen yaklaşık 355 bin kişinin ödemelerinin yapılmaya başlandığını belirten Zorlu, konuyla ilgili bir kanun teklifinin de bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine geleceğini söyledi.

Düzenlemenin tamamlanmasıyla sürecin hızlanacağını ifade eden Zorlu, "Milletimiz bize güvensin, inansın. Cumhurbaşkanımız olaya tam hakimdir ve gelişmeleri çok yakından takip etmiştir. Bu konuyu çok kısa bir süre sonra tümüyle çözdüğümüzü göreceksiniz. ve Türkiye yoluna devam edecek" diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2028 seçimlerine hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi.

"Türkiye bölgede güvenli liman olmayı başardı"

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ülkenin farklı bölgelerini ziyaret ettiklerini belirten Zorlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde değerlendirdiklerini ifade etti.

AK Parti'nin yaklaşık 11 milyon 700 bin üyeye sahip olduğunu söyleyen Zorlu, partinin teşkilat yapısı ve liderliğiyle Türkiye siyasetindeki güçlü konumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında üç önemli başlığa dikkat çeken Zorlu, bunlardan ilkinin güçlü devlet anlayışının bölgesel gelişmeler doğrultusunda güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

İran Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kafkasya'daki gelişmeler ile Suriye ve Irak'taki sorunlara değinen Zorlu, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen bölgesinde güvenli liman olmayı başaran ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Zorlu, devlet anlayışının temelinde insanı esas alan bir siyaset anlayışının bulunduğunu belirterek, ailenin korunması ve dar gelirli vatandaşların refahının artırılmasına yönelik çalışmaların da Türkiye Yüzyılı hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

12 belediye meclis üyesine rozet takıldı

Basın toplantısının ardından CHP'den AK Parti'ye katılan Çerkezköy Belediyesinden 11, Ergene Belediyesinden 1 olmak üzere toplam 12 belediye meclis üyesine rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Kürşad ZorluAK PartiPolitikaTekirdağEkonomiSon Dakika

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