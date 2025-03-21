AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: "Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum" dedi.

21.03.2025 23:01  Güncelleme: 23:13
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı.

Ana muhalefeti demokrasiye inanmaya davet ettiğini söyleyen Elitaş, "Benim milletvekilliği görevim önerge vermektir, kanun teklifi sunmaktır. Parlamento kabul eder yada etmez. Kabul ederse parlamentonun malıdır. Kabul etmezse zaten yok hükmündedir. Fakat geçmiş dönemin Anayasa Mahkemesi bizi kapatma davası ile yargıladı. Partimizi 20 milyon TL cezaya mahkum ettiler. Sesimizi çıkarmadık. Dedik ki yargı böyle karar vermiştir. Doğru bir karar da olmasa yargının kararına karşı durmak değil, onu kabul etmek gerekir dedik. 341 milletvekilinin olduğu bir siyasi parti ile ilgili açılan kapatma davasında ne meclis kürsüsünü işgal ettik, ne sokaklarda yürüyüş yaptık. Ne de milleti sokağa döktük. Bunlar Fazilet ve Refah Partisi'nin kapatma davasında da böyle olmuştur. AK Parti'nin kapatma davasında da aynı şey yaşandı. Yani çözümü sokakta aramak çapulcuların işidir. Çözümü sandıkta aramak, demokrasiye inananların işidir. Ben bugün ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum. Hamdolsun bizim yargılanmalarımız hırsızlıkla değil, yolsuzluktan değil, terörle kol kola gezmekten değil Ziya Gökalp'in şiirini okuduğumuz için yargılandık biz. Ne sokaklara döküldük ne de isyana kalkıştık, ne de hiç kimseyi isyana davet ettik" dedi.

"Başka bir taraftaki yargılamada şikayetçi kim biliyor musunuz? Belediye başkanının özel kalem müdürü"

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi içerisindeki iddialara bakması gerektiğini söyleyerek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve temsilcilerinden 1946 yılındaki gizli oy seçimine rağmen bu millet sesini çıkarmamış, sonuçlara eyvallah deyip gitmişse bugün de siz bu yapılan yargı ile ilgili süreçleri yargının sonucuna kadar beklemek zorundasınız. Türkiye'nin birinci partisi olan bir partinin Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığında o zamanın genel başkan yardımcısı 'şeriatın kestiği parmak acımaz' demişti. Bakın yargı süreci devam ediyor. Ne olacağı meçhul ve kimse bir şey bilmiyor. Fakat en önemli mesele ne biliyor musunuz? Kurultaylarını şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililer. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 tarihinde yapılmış kurultayı mahkemeye taşıdı. 'Bu kurultay şaibeli çünkü delegelerin oyları para ile satın alındı' dedi. Başka bir taraftaki yargılamada şikayetçi kim biliyor musunuz? Belediye başkanının özel kalem müdürü. Diyor ki 'Burada haram var, hırsızlık var, yolsuzluk var' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının diploması ile ilgili şikayet eden kim biliyor musunuz? Eski Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili'nin, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinden birisi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuyla ilgili mahkemeye şikayet ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili şikayet edenler kim? Bunlar da hep Cumhuriyet Halk Partililer. Sayın Özgür Özel; önce partinin içerisindeki iddialarla ilgili bak. Sen bunu Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin bu dalavere işlere girdiğini iddia etmek açıkça hadsizliktir. İftiradan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık teknolojilerini dünyaya ihraç eden ülke olacağını söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sabah itibariyle sağlık hizmetlerini değerlendirdik. Ben başta il başkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri, medeniyetimizin merkezi, üretimin en önemli noktalarından bir tanesi. Bugün Kayseri'de sağlıkla ilgili birçok değerlendirme yaptık. Dünyada sağlık hizmetlerini en iyi veren ülkelerden bir tanesiyiz. Daha da iyi olmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Biz artık üreteceğiz. Dünyaya sadece hizmet anlamında değil, sağlığın üreten ve teknolojisini de ihraç eden aynı zamanda da liderlik eden ülkesi olacağız inşallah. Bizler bir arada olacağız. Farklılıklarımız olursa da onları zenginlik haline getirip, artık dünyada iyilik medeniyetinin, iyiliğin hakim olması gerektiğini söyleyip bununda hep birlikte çabası içinde olunması gerekiyor. Her birimizin. Çünkü kötülük kötülüğünü yapıyor önemli olan iyilik ne yapıyor? Bu soruyu sorduğumuz zaman bizler de iyi taraf olarak bir araya gelip çalışmamız ve güçlü olmamız gerekiyor" dedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Ben şimdiden sizlerin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Daha nice yıllara diyorum. Daha nice vefalı, dostlarla bir arada olmak temennisiyle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, "Birbirinden kıymetli özellikle davetimizi kırmayıp icabet eden tüm teşkilat mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki geldiniz hep var olun" dedi.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Okandan ve protokol üyeleri tarafından önceki dönem il başkanlarına hediye takdimi yapılarak toplu fotoğraf çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Ekonomi, kayseri, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Ben ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum' - Son Dakika

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