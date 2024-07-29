AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İsrail Dışişleri Bakanı\'nın açıklamalarını eleştirdi

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İsrail Dışişleri Bakanı haysiyetsiz bir açıklama gerçekleştirmiştir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Kayseri Oda-Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni'ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı konuşmada, "İsrail Dışişleri Bakanı hadsiz bir açıklama yapmış, haysiyetsiz bir açıklama gerçekleştirmiş. Mazlumların lideri, onların dertleri ile dertlenen, dünya 5'ten büyüktür diye ilk defa söyleyen bir lidere, Cumhurbaşkanımıza hadsizce bir açıklama yapmış. Tüm milleti yüreğinden hançerleyen siyonist, soykırımcı, katil Netenyahu'nun dışişleri bakanına buradan şiddet ve nefretle lanetlerimi gönderiyorum. Gazze'de yaşananlar sadece Müslüman toplumlarda yapıldığı için değil, dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulüme her zaman şiddetle karşı çıkıyor Recep Tayyip Erdoğan. Yıllar önce Alman Naziler tarafından soykırıma tabi tutulan ve onların elinden kaçanları bağrına basmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak itiraz ediyor. Soykırımcı, katil, 40 bin insanın kanına girmiş, 16 bini çocuk olmak üzere 7-8 aydır soykırım yapan Netenyahu denen caniyi 57 kez ayakta alkışlayarak insanlığın yüreğini sızlatmışlardır" ifadelerini kullandı.

"İnşallah yılsonunda yüzde 38-40 rakamlarında enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı umuyorum"

2023 yılında ortaya konulan ekonomik tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Elitaş, "Haziran 2023 ayından itibaren ortaya koyduğumuz ekonomik tedbirlerin meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Mayıs ayında ilk defa yüzde 75 olan enflasyonun haziran ayında yüzde 70'lerin altına düştüğünü gördük. İnşallah 1 hafta sonra açıklanacak yeni enflasyon rakamlarıyla birlikte sanayicinin ve tüketicinin ekonomi yönünden beklediklerinin oluşmasıyla birlikte tahmin ediyorum 60-61 civarında bir enflasyon oranı ile karşı karşıya kalmış olacağız. Bir sonraki ay da yine aynı şekilde düşüş devam edecek. Bir sonraki ayda muhtemelen olağanüstü bir şey olmadığı takdirde yüzde 50-52 civarında bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Ekonomi yönetiminin koyduğu ekonomi programına inancımızı gerçekleştirdiğimiz takdirde, onları moral motivasyona teşvik ettiğimiz takdirde umuyorum ki yılsonu itibariyle yüzde 38-40 arasında bir enflasyon rakamı ile karşı karşıya kalmış olacağız. Bu çerçevede gayret gösteren, faaliyette bulunan değerli sanayici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2030 yılında Kayseri'den İstanbul'a tamamen otoyoldan gitmeyi planlıyoruz"

Elitaş, son yıllarda iller arasındaki mesafeyi yakınlaştırmak için önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Son yıllarda Türkiye'nin çağ atlayabilmesi için, ufkunu genişletebilmesi için, iller arasındaki mesafeyi yakınlaştırabilmek için çok önemli faaliyetlerde bulunduk. 1 Şubat 2003 tarihinde kar yağarken Türkiye'de ilk defa Kayseri- Ankara duble yolunun temelini attık. Bizim Türkiye'deki ilk yolumuz, sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız 15 bin kilometre duble yol yapacağız demişti; biz de nasıl yapacağız diye acaba diyorduk. Bugün 15 bin kilometrelik duble yolun yapılıp yapılamayacağı konusunda o gün zihnimizde tereddüt varken, bugün 30 bin kilometreden fazla duble yolu hayata geçirmiş olduk. Türkiye hızlı trenlere kavuşacak dedik, artık süper hızlı trenlere kavuşma yoluna gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla beraber Ankara'dan Yerköy'e hızlı trenle geleceğiz. Oradan güzergahı takip ederek inşaat alanımıza hızlı trenin gelişini ortaya koymuş olacağız. Bir de KTO başkanımızın ısrarla söylediği inşallah Niğde Otoyolu'nu 4 Eylül 2020 tarihinde açılışında bulunduğumuz süreçte sayın Cumhurbaşkanımıza söylemişti belediye başkanımız. 80 kilometrelik bir kılçık atacağız diye ama şimdi öğrendim ki 110 kilometrelik bir kılçık gerekiyormuş. Onu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla birlikte Kırşehir'den bu tarafa gelen otoyolda yapılması için tasarruf tedbirleri içerisinde ama en azından projeleri yapılıyor. Takip etmek üzere 2030 yılından önce hayata geçmek üzere yapmayı planladığımızı ifade etmek istiyorum. 2027 ya da 2028 yılında hızlı trene kavuşacağız. 2030 yılından önce inşallah biz duble yolu Kayseri'den başlamak üzere İstanbul'a gidene kadar tamamen otoyoldan geçmeyi planlıyoruz. Bizim en önemli işlerimizden birisi; Kayseri'deki sanayiyi limana yaklaştırmak. Kayseri'deki sanayiyi limana yaklaştırmanın yolu, Kayseri- Mersin denize doğru giden trenleri daha hızlı bir hale getirmek ve aynı şekilde Kayseri'nin limana giden yollarını otoyol haline getirebilmek. Mesafeyi yaklaştırmak çok önemli. İnşallah bunları da hayata geçireceğiz diyorum" dedi. - KAYSERİ