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Kurtulmuş: "14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk" - Son Dakika

Kurtulmuş: "14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk"

28.01.2022 23:18

Kurtulmuş: "14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk" "Doğalgazla ilgili kesinti tamamıyla ortadan kaldırılacaktır" "Yüksek dağların dumanı çok olur, bizim dağlarımızda duman çok diye biz üzülmeyiz" Prof. Dr.

Kurtulmuş: "14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk"

"Doğalgazla ilgili kesinti tamamıyla ortadan kaldırılacaktır"

"Yüksek dağların dumanı çok olur, bizim dağlarımızda duman çok diye biz üzülmeyiz"

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Sakarya'da, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi

SAKARYA - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Aralık ayı rakamı tam daha netleşmediği için tahmini söyleyeceğimiz 14-14,5 civarında bir cari açıkla 2021 yılını kapatmış olduk. Bunlar güzel şeyler, Türkiye ekonomisi için ümit verici hususlar" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programlar için geldiği Sakarya'da AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen 75. İl Danışma Meclisine katıldı. Kurtulmuş, burada AK Parti'nin Türkiye'de 11 milyon 170 binden fazla üye sayısına sahip olduğunu ifade etti. Daha sonrasında Numan Kurtulmuş, Arifiye ilçesinde bulunan bir otelde STK Temsilcileri ve İş İnsanları ile buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Kurtulmuş, 2021 yılına pozitif büyüme ile girdiklerini belirtti. Dünyanın en hızlı büyümeye sahip ülkelerinden birinin Türkiye'nin olduğunu belirten Kurtulmuş, 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracat yapıldığını aktardı.

"Her alanda güçlü olmak zorundayız"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Siyasi görüşlerimiz, hayat tarzlarımız, kendi kişisel ilgi alanlarımız ne olursa olsun hepimizin ortak olarak mücadele etmemiz gereken alan nasıl olur da Türkiye'yi daha güçlü bir hale getirebiliriz olmalıdır. Güçlü olmayan bir Türkiye'nin bu coğrafyadaki güç mücadelelerinin içerisinde esamesi bile okunmaz. Suyun önündeki saman çöpü gibi, suyun akışı ve rüzgarın esişi ile oradan oraya savrulur gider. Biz böyle bir ülke olamayız, her alanda güçlü olmak zorundayız. Sanayide, üretimde, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, uluslararası rekabette, hizmetlerimizle bütün dünyaya örnek olacak güçlü bir ülke olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

"14 - 14,5 civarında cari açıkla yılı kapatmış olduk"

2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracat yapıldığın dile getiren Kurtulmuş, "2020 yılını zor geçirdik, küçük bir pozitif büyüme ile atlattık. 2021 yılında dünyada en hızlı büyümeye sahip ülkelerden birisi olduk, yüzde 10 civarında. 225 milyar dolarlık bir ihracatımız oldu. ve Aralık ayı rakamı tam daha netleşmediği için tahmini söyleyeceğimiz 14 - 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk. Bunlar güzel şeyler, Türkiye ekonomisi için ümit verici hususlar. ve bu süre içerisinde pandemi şartları devam etmesine rağmen Türkiye'nin birçok sektörde çok güçlü üretimler yaptığına hep birlikte şahit olduk. Örnek olsun; geçtiğimiz hafta Akıncı İHA ve SİHA'larının satılması, Hürkuş ile ilgili sözleşmeler yapıldı. Türkiye kendi milli savunma sanayiimizde helikopter motoru imalatı ve kendi gemi imalatlarımız dahil olmak üzere fevkalade büyük önemli çıkışlar sağladı" diye konuştu.

"İnşallah iki önemli gelişmeyi daha önümüzdeki aylarda yaşayacağız"

Tarımsal üretimin verimli geçeceğini açıklayan Kurtulmuş, "Bütün bunlar Türkiye için önemli. Ama bununla birlikte küresel piyasalarda ortaya çıkan bu özellikle üretim girdilerindeki dalgalanmalar, yukarıya doğru çıkış ve Türkiye'nin Aralık ayının ortasında yaşamış olduğu dövizin 18 liralar seviyesine kadar yükseldiği olağanüstü dalgalı dönemin vermiş olduğu etkiler Türkiye'de ekonomide de genel olarak vatandaşımızın bazı sıkıntılar ile karşılaşmasına vesile oldu. Şimdi inşallah iki önemli gelişmeyi daha önümüzdeki aylarda yaşayacağız. Bunlardan birisi; geçen sene kuraklık dolayısıyla ve uluslararası gıda piyasalarındaki aşırı artışlar dolayısıyla gıda fiyatları Türkiye'de de çok ciddi şekilde yükseldi. Bu sene inşallah tarımsal üretimin daha verimli olduğu, daha iyi sonuç aldığımız bir yıl olacak. Haziran ayının başından itibaren de turizm sektöründen fevkalade yüksek gelirler elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu enflasyon ortamını, enflasyon baskısını aşağı indireceğini görüyoruz. Ekonomi olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece Türkiye ekonomisi değil belki dünya ekonomilerine baktığımız an bu anlamda Türkiye ekonomisi yapısal anlamda sorunlar içerisinde olmayan ender ekonomilerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Doğalgazla ilgili kesinti tamamıyla ortadan kaldırılacaktır"

Ekonominin sadece ülkemizde kötü olmadığını aktaran Kurutulmuş, "Birkaç gündür iş dünyasını meşgul eden bu doğalgaz ve elektrik kesintileri sanayicilerle ilgili şimdi ilk başından itibaren işin bu noktaya gelmeden önceki süreçlerde yapılan hazırlıkları biliyoruz. Enerji Bakanlığımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız Türkiye'nin bu enerji girdisinde eksik kalmaması için her türlü imkanı kullandılar. Çok şükür yarın itibari ile elektrik kesintileri tamamen kaldırılmış olacak bu bir çalışmadır, millet adına bütün imkanları seferber etmektir. İnşallah Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla da şuanda yüzde 40 olan doğalgaz kesintisinin de tamamı kaldırılacak yüzde 20'ler seviyesine indirilmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde doğalgazla ilgili bu kesinti tamamıyla ortadan kaldırılacaktır. Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat hiçbir günümüz olmamıştır. Bu aman he ne kötü duruma düştük durumunda söylemiyorum. Bazılarını acıta etmeye çalıştığı gibi cümle alem bize düşmandır demek içinde demiyorum. Tarihsel bir hakikat ve bugünün gerçeği olduğu içim söylüyorum. Hani derler ya, "Yüksek dağların dumanı çok olur" bizim dağlarımızda duman çok diye biz üzülmeyiz. Bizim dağımız yüksek ve dumanı çoktur bu millette bunları aşmasını bilmiştir, bu süreci de inşallah aşacağız ve çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk
Kurtulmuş: 14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk

YORUMLAR
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Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kurtulmuş: '14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş: "14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk" - Son Dakika
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