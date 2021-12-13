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AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı - Son Dakika

AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı

13.12.2021 12:39

AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısıANKARA AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım," Sosyal medya sorumsuz medya değildir.

AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı

ANKARA AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım," Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Siyaset uğruna her şey mubahtır anlayışı bizim anlayışımız asla olamaz. Sosyal medyayı hem etkin kullanacağız hem de etik değerleri asla asla aşındırmayacağız. 10 insan kazanalım derken 1000 insanı kaybetmek, onların hakkını gasp etmek ve ya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar. Basıyorlar yalana. Parti olarak fikrimiz daha az yasak daha çok kanunlara uygun faaliyet" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Başkanlığı'nca 81 il üç kademe tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma ve eğitim kampı düzenlendi. Programa ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, iki gün sürecek bilgilendirme ve motivasyon toplantısında 2023 seçimlerine yönelik izlenecek yol haritasının toplantı gündeminin en önemli bir başlığı olduğunu belirterek," 2023 seçimleri ufukta artık görülmeye başlandı" dedi.

Muhalefetin ülkeyi sürekli seçim atmosferinde tutmaya çalıştığını ifade eden Dağ, "Aslında biz her zaman seçime hazır bir siyasi hareket olmamıza rağmen bizim seçim noktasında motivasyonumuzu artıracak bir nokta ortaya koyuyorlar. Biz de bu motivasyonu daha ileriye götürüp, adımlarımızı daha da sıklaştırarak 2023 seçimlerinde netice almayı bugüne kadar nasıl başardıysak yine başaracağız" ifadelerini kullandı.

Tanıtım ve Medya başkanlarının önemli görev ve vazifeleri olduğunu belirten Hamza Dağ," Bu seçimlerde özellikle son dönemde kampanyanın, propagandanın değişmiş olmasıyla birlikte tanıtım medya başkanlığı birimi, seçime giderken en önemli birim haline gelmiş vaziyette. Her birinizin bu hassasiyetin idrakinde olduğununuz düşüncesiyle 540 güne yakın sürecin her anımı, her dakikasını her saniyesini partimizin, liderimizin başarısını daha ileriye nasıl götürürüm diye harcayacağınızdan şüphem yok" dedi.

"90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır"

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Binali Yıldırım," Geçtiğimiz 30 yıl baktığımızda iletişimde ve medyada hiç birimizin bugün hayal edemeyeceğimiz değişiklikler olduğunu görüyoruz. 1969 yılında dünyada iki önemli olay yaşandı, aya insanın ayak basması ikincisi internetin keşfedilmesi. Aslında o günlerde sadece aya gidiş konuşuldu. Günlerce haftalarca konuşuldu. İnternetin bulunuşu gündem bile olmadı. 90'lı yıllardan itibaren dünyada her şey değişmeye başladı. Artık 4. Sanayi devriminin fiilen başlaması aynı zamanda 4. Sanayi devrimi içinde de dijital çağa giriş 90'lı yıllarda oldu. 90'lı yıllar sadece dijital çağa giriş yılları değil aynı zamanda bir çok olayın küresel ve ulusal olayın gerçekleştiği yıllardır. 90'lı yıllarda dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye kendi iç meseleleri ile çok fazla uğraşmak, boğuşmak mecburiyetinde kaldı. İstikrarsız yönetimler, ardı ardına kurulan hükümetler, demokrasi millet iradesine müdahalelerle geçen yıllar var.90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır" dedi.

Pandemi döneminde internetin bir çok alanda kullanımıyla hayatları kolaylaştırdığını kaydeden Yıldırım," İnternet çok güzel bir şey, hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunu en güzel pandemi döneminde gördük. Güvenlik için, sağlığımız için sosyal mesafe uygulamasına geçtik. Bazen kapandık, okullara yavrularımız gidemedi. Hayat internet üzerinden iletişimle devam etti. Hatta siyasi toplantılarımızı dahi internet üzerinden, web üzerinden sanal olarak gerçekleştirdik. Online ülkeler var offline ülkeler var. İnternet iletim bir yola ihtiyaç duyuyor. Akıl yollarınız yoksa bu iletişimi yapma şansınız yok. Herkes bizi yollara, demir yollarıyla, havaalanlarıyla, hastanelerle, okullarla hatırlıyor ama asıl bizim yaptığımız; gözükmeyen, yaşayarak faydalarını hissettiğimiz hizmetimiz akıllı yollar, bilişim yolları, iletişim otoyollardır. Gidemediğimiz yere uydudan internet basarak okullarımızda,internet erişimi sağladık. Bu en kırsalda bile mümkün hale geldi. Akıl yolları, bilişim otoyolları inşa edince pandemide hayatımız normal şekilde devam etti. Altyapımız buna müsaitti" açıklamasında bulundu.

"Siyasette iletişimin yolu değişti"

Siyasette geleneksel iletişim yolları olduğunu bugün de hala en etkili iletişimin yüz yüze iletişim olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yüz yüze iletişimin yerini tutacak hiçbir şey kısa zamanda ve uzun zamanda da yok. Siyasette iletişimin yolu değişti. İnteraktif iletişim. Eskiden gidiyorduk vatandaşa konuşuyorduk, vaatlerde bulunup müjdeler verip kalkıp gidiyorduk. Onun dönüşümü hakkında bilgimiz yok. Hitap ettiğimiz kitle anında bir şey söylemiyor. Bugün artık iletişimde anlık etkileşim var. Siz bir şey söylüyorsunuz, o söylediğinizin karşısında binlerce insan konumlanıyor ve size cevap veriyor. Sizin sözünüzü destekleyen on binlerce cevaplar oluşuyor. Sosyal medya iletişiminin internet iletişiminin, sanal iletişimin zamanla mekanla alakası yok. Nerede olursa olsun, hangi saatte olursa olsun bu iletişimi yapma imkanınız var. Günümüzün iletişiminde siyasal iletişiminde bulunmaz büyük bir fırsat. Tamda tanıtım medya başkanlığımızın iletişimdeki bu paradigma değişimini iyi okuması, hedefe sonuç odaklı gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

2021 yılının ocak ayında yapılan bir saha araştırmasını paylaşan Yıldırım," Mobil telefon kullanımı dünyada yüzde 66 seviyesine ulaşmış, internet ulaşımı yüzde 60,sosyal medya kullanımı yüzde 50'lere ulaşmış. 8 milyar insanın yarıdan fazlası artık sosyal medya kullanıyor" dedi.

"Siyaset uğruna her şey mubahtır anlayışı bizim anlayışımız asla olamaz"

Sosyal medyanın sorumsuz medya olmadığını kaydeden Yıldırım," Sanal alem yalan alem değildir. Gerçek hayatta herhangi bir eylem suç teşkil ediyorsa, hukuksuzsa sanal alemde de sosyal medyada da suçtur. Siyaset uğruna her şey mubahtır anlayışı bizim anlayışımız asla olamaz. Sosyal medyayı hem etkin kullanacağız hem de etik değerleri asla asla aşındırmayacağız. 10 insan kazanalım derken 1000 insanı kaybetmek, onların hakkını gasp etmek ve ya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar. Basıyorlar yalana. Sosyal medyada, ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım yapın faydası yok. İş saniyelerle oluyor. Düzeltmenin oluşturacağı etki ile ilk paylaşım arasındaki etki uçurum. İlk akılda kalan neyse onunla gidiyor. Düzeltme ancak yüzde 5'ini onarmış oluyor. Hasar kalıcı hale geliyor. Hiçbir hasar geleneksel medyada karşılaştığınız yalan iftira kadar etkili olmuyor" dedi.

Partililere hitap eden Yıldırım sosyal medyanın siyasette aktif bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyerek," 10 bin beğeni aldım diyen havalara zıplıyor, milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımının on binlerde değil milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım. Bu ağı ortak bilinci geliştirelim. Burada zaman zaman zaman bizim yıllarca yol yaparken söylediğimiz laf var. Trafikte hız felaket, internette hız bereket getirir. Orada gidin gidebildiğiniz kadar. Muhalefet her zaman bildiğini okuyor ne kadar düzgün iş yaparsanız yapın, onlar siz yaptığınız için karşı çıkmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sosyal medyada suç içerikli paylaşımlara ilişkin mücadelelerinden örnekler anlatarak, "Şimdi artık muhataplık problemimiz yok ama biz parti olarak da fikrimiz, daha az yasak, daha çok kanunlara uygun faaliyet. Çünkü yasakta ne diyorsunuz, '4 saat içinde onu kaldıracaksın'. Kaldırsa ne olur, kaldırmasa ne olur? 4 saatte zaten vurup geçiyor. Hasar, her türlü tahribatı yapmış oluyor. Bir faydası da yok. Hem yasaklamış oluyorsunuz, hem bir faydası yok. onun yerine küresel bir konvansiyonla sosyal medyanın etik değerlerinin oluşması gerekiyor" diye konuştu.

"Büyük devletlerden daha büyük güç dijital imparatorluklar"

Bilgi en büyük güç olduğunu artık ülkeler için tankın tüfeğin fazla kıymeti kalmadığını söyleyen Yıldırım," Bilgiye sahipsen her şey elinin altında. Amerika tek kurşun atmadan Irak'ı işgal etti. Siber savaş yaptılar. Bütün o uçaklardaki, tanklardaki insanlara mesaj gönderdiler. Artık siber ordular kuruluyor. Bugün dijital imparatorluklar var. Büyük devletlerden daha büyük güç dijital imparatorluklar. Bunların cirosu 2 buçuk, 3 trilyon dolar. Bu imparatorluklar, bulunduğu ülkeye de tehdit. Son Amerika seçimlerinde Rusların seçim sonucuyla oynadığını seçim sonuçlarını değiştirdiğine dair iddialar çok konuşuldu. Bu tehditler her zaman için mevcut. İnterneti sonuna kadar kullanmamamız lazım. Yüzde 56 yüzde, 60 nüfusa erişebiliyoruz. Geleneksel medya ile yüzde 60'a erişebilir misiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde 2 gün devam edecek kampta, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da farklı konularda ders verecek.

AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı
AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı

Binali Yıldırım, İnternet, AK Parti, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Yıldırım'dan partililere sosyal medyayı etkin kullanın çağrısı - Son Dakika
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