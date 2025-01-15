AK Parti Grup Başkanı Güler\'den CHP\'ye Eleştiriler

Politika

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meclis Başkanlığı'na sunduğu 9 maddelik kanun teklifine yönelik eleştirileriyle ilgili, "İçeriğine itiraz edebilirim, yanlışı ortaya koyabilirim; ama milletvekillerimizin hazırladığı bütün kanun teklifleri zaten meclis başkanlığımızın denetiminden geçiyor. O şartlara uygunsa zaten kabul ediliyor ve ilgili komisyona havale ediliyor" dedi.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin meclise getirdiği torba kanun teklifine CHP Genel Başkanı Özel ve CHP'li milletvekillerin eleştirilerine ilişkin açıklama yaptı. Güler, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında kendisinin de ismini zikrederek bazı ifadelerinin olduğunu hatırlattı. Güler, "Maalesef dün grup toplantısında bu Meclisin saygınlığına, Meclisin tecrübesine, birikimine çok uygun olmayan belki de ilk kez yaşanan garip ifadelere tanık olduk. Hem meclisimizi, hem milletvekillerimiz, hem benim şahsımı hedef olarak garip ifadeler kullanmış, adeta 'tekeri patlamış bir kamyon' misali 'direksiyonu kırılmış bir kamyon' misali her tarafa çarparak yol alacağını düşünmüş; ama maalesef gerçekler çok acıdır arkadaşlar. Gerçeklerle bunun hiçbir alakası yok. Yalan, yanlış, elinde tutuşturulmuş not kağıdını okumak suretiyle bir şeyler demeye çalışmış. Üzüldüm. Kendisi yıllarca Grup Başkan Vekilliği yapmış bir genel başkan olarak daha incelikli, daha gerçekçi ifadelerde bulunsaydı belki inandırıcı olurdu. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? CHP milletvekillerinin de verdiği kanun teklifleri var, değil mi? Ben de onlara 'iğrenç' diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin. İçeriğine itiraz edebilirsin. Bu kavram nedir ya? Kimsin sen? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin? Sizin de verdiğiniz kanun teklifleriniz var. İçeriğine katılmam, doğru bulmam, eleştiririm. Eleştir. Neresini doğru bulmuyorsun? Efendim 8 taneymiş. Daha kanunu bilmiyor" diye konuştu.

'BU İFADELERİ REDDEDİYORUM'

Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 9 maddeden ibaret bir kanun teklifi olduğunu aktaran Güler, "İçeriğine hakim değil. Kendisine bilgi veren arkadaşlar nasıl okumuş onu da bilmiyorum. Maalesef çok üzgünüm. Kanun teklifi okumaktan aciz bir genel başkan. Ne yaptığını bilmiyorum. 'Çıkarıyoruz' demişiz biz. Haklısınız demişiz. 'Endişelerinize, önerilerinize açığız' demişiz. Ama yoksa da kusura bakmayın. Sizin sadece kuru bir itirazınızla aziz milletimizin ihtiyacı olan kanun maddelerini biz elbette getireceğiz. Öyle bir şey olabilir mi? Bakın AK Parti'yle CHP arasındaki fark budur. İçeriğine itiraz edebilirim, yanlışı ortaya koyabilirim; ama milletvekillerimizin hazırladığı bütün kanun teklifleri zaten meclis başkanlığımızın da denetiminden geçiyor. O şartlara uygunsa zaten kabul ediliyor ve ilgili komisyona havale ediliyor. Dolayısıyla böyle nezaketsiz, kaba, yaralayıcı ifadeleri de kendisine iade ediyorum. CHP'li milletvekillerinin de verdiği her türlü kanun teklifi kıymetlidir. İtiraz edebiliriz, beğenmeyebiliriz, farklı düşünceleriniz olabilir. Ancak bunu böyle 'iğrenç' gibi kaba, sığ kavramlarla ifade etmelerini de reddediyorum. Kendilerine de iade ediyorum" dedi.

Güler, daha sonra söz konusu kanun teklifinin maddelerine ilişkin bilgi verdi.