AK Partili Kurtulmuş, yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı: 50+1'de hiçbir sorun yok

2023 Genel Seçimlerine girilen süreçte araştırma şirketleri üst üste anket sonuçlarını açıklarken, AK Parti'nin oy oranı kamuoyunda merak konusu oldu. Habertürk TV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketin detaylarını paylaştı. Partisi tarafından yaptırılan ankette AK Parti'nin oy oranının yükselişte olduğunu belirten Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde 50+1'de sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.

"OYLAR YUKARIYA DOĞRU ÇIKIŞTADIR"

AK Parti'li Kurtulmuş, "Son zamanlarda özellikle yaz sonundan itibaren AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın oyları yukarıya doğru çıkıştadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği, Türkiye'nin bölgesel aktör olarak ortaya çıkışı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna'nın bir araya getirilmesi, arkasından esir takası, kesilmiş olan tahıl koridorun yeniden Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle açılması, Türkiye'nin dünya ile ilgili sorunları çözebilecek güçlü bir ülke imajını pekiştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi olan toplu konut, ilk işyerim, ilk konutum projesinde başvurular 8 milyonu aştı. Bunun ortaya çıkmış olması. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun milletimiz tarafından milli vizyon olarak sahiplenilmesi, hemen arkasından TOGG'un açılışı" dedi.

"50+1'DE SORUNUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Altılı ittifakın dağınık görüntü çizdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün bunların hepsi üst üste yaptığı hizmetlerin, çalışmaların geniş kesimler tarafından görüldüğü Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı var. Diğer taraftan her gün dağınıklığı ortaya çıkan Altılı artılı ittifak var. Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem. Önemli artış olduğunu, artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 50 + 1'de hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASANIN SORUNU ORTAK FİKİR ETRAFINDA BÜTÜNLEŞEMEMEK"

Kurtulmuş konuşmasının devamında şunları söyledi: "Siyasette kendinizden menkul gücünüz yoksa sonuç almak mümkün değildir. Seçim bir yarıştır. Seçime 7 ay kalmış. Hala bir aday üzerinde konuşamayan bir bloktan bahsediyoruz. Ben ona 6 artılı masa diyorum. Masayı bugüne kadar getiren sayın Kılıçdaroğlu. Masanın dağılmamasını sağlamaya gayret etti. HDP'nin oyu olmazsa o masadan çıkacak ortak adayın seçim yarışının kulpunu tutmaması mümkün değil. Masadaki sorun aday çıkaramamak değildir. Esas sorun ortak fikir etrafında bütünleşememek

"İKTİDARA GELİRLERSE HANGİ POLİTİKAYI İZLEYECEKLER"

Partilerin birçok konuda farklı olduğu. PKK ile mücadele, sınır ötesi mücadele. Mavi vatan konusunda CHP Libya tezkeresine hayır, İYİ Parti evet dedi. Birçok konuda farklı fikirleri olan masadan bahsediyoruz. Hangi konular etrafında bütünleşeceği açık görünmüyor. En azından biz ve Türk kamuoyu bilmiyor. İktidara gelirlerse hangi ekonomi politikayı izleyecekler, teröre karşı ne yapacaklar, Rusya ile Ukrayna savaşında Türkiye'nin konumunu nasıl belirleyecekler? AK Parti, MHP, BBP'nin ne yaptığı açık ve net. Karşı tarafın hangi konuda ne düşündüğü net değil

"ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NDAN NEDEN ÇEKİNSİN?"

Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu'ndan ya da başka birisinden niye çekinsin? Girdiği bütün seçimleri kazanmış, halkın büyük desteğini almış. Aday olmak istemeyebilir. Önce sayın Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu'ndan çekinip çekinmediğini anlamak için 'ben adayım' cümlesini duymamız lazım. Söylediği cümleler adaylığa doğru yürüdüğünü gösteriyor. Masada bir kısmının istemediği anlaşılıyor. Bizim karşıda kimlerin aday olacağı ile ilgili herhangi endişemiz yok. Kim çıkarsa çıksın, bu bir yarıştırtır, kilidin anahtarı vatandaşın elindedir."