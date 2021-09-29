Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

29.09.2021 15:55
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda zillet durumunda olanların, ana muhalefet partisi ve onun siyasi ittifaklarının yapmaya çalıştığı tek bir şey vardır; terörün meşrulaştırılmasıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Şu anda zillet durumunda olanların, ana muhalefet partisi ve onun siyasi ittifaklarının yapmaya çalıştığı tek bir şey vardır; terörün meşrulaştırılmasıdır." dedi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken muhalefetin sürekli yalanlarla milletin gündemini meşgul ettiğini, buna rağmen devlet-millet dayanışmasının en güzel şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

Muhalefetin, hükümetin başarılı mücadelesine gölge düşürme çalışmalarının, toplumda ve kendi tabanlarında karşılık bulmadığını belirten Özkan, "Orman yangınlarında; THK'nin çalışmayan uçaklarını, 'Yanan ormanlar imara açılacak.' iftiralarını ortaya atarak mücadeleyi sulandırmışlardır. Sel felaketinde; 'HES patladı, müdahale edilmedi.' yalanlarıyla provokasyon oluşturdukları gün yüzüne çıkmıştır. Musluk açmayı, temel atmama törenlerini, mezarlık bidonunu hizmet sanan ve kendilerine millete hizmet etmek yerine tatili yakıştıranlara karşılık reform ve yatırım seferberliğimiz yaz ayında da sürmüştür" diye konuştu.

"Yeni yasama yılı bir reform yılı olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, yeni yasama yılının, bir reform yılı olacağını dile getirerek, "Yasamada yeni reformlarla milletimizi dünyayla rekabette çok daha ileriye taşıyacak bir dönemin arifesinde olduğumuzu ve bugüne kadar sürdürdüğümüz anayasal ve yasal reform sürecini inşallah 2021 ve 2022 yasama döneminde de devam ettireceğimizi milletimize duyurmak isteriz." dedi.

İlk olarak Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin TBMM'de görüşülmeye başlanacağını bildiren Özkan, "Teklife göre; basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançları, gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler belli tutara kadar istisna kapsamına alınacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek. Son geçici vergilendirme dönemi kaldırılacak. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme ve vergilerin ödeme süresi bir ay öne çekilecek." bilgisini paylaştı.

Paris İklim Anlaşması'nın, uluslararası toplumun üzerine düşen bir vazife olduğunu vurgulayan Özkan, bu anlaşmanın bu yasama yılında parlamentoda kabul edileceğini söyledi.

Özkan, uzun zamandır parlamentonun gündeminde olan spor kulüplerine yönelik düzenlemeyi de gündeme getireceklerini, bu sayede sportif başarıların da önünü açmış olacaklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin ve gelişmiş batı demokrasilerinin gündeminde"

Sosyal medya alanındaki yayınların, vatandaşların haber alma hak ve özgürlüğünü ciddi anlamda tehdit ettiğine dikkati çeken Özkan, vatandaşların doğru habere ulaşmadaki sıkıntılarının, hem Türkiye'nin hem de gelişmiş batı demokrasilerinin gündeminde olduğunu anlattı.

Avrupa'da sosyal medya üzerinden üretilen yalan haberlerle mücadele bağlamında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmeye başladığını aktaran Özkan, sosyal medyadaki yayınların vatandaşlarını doğru habere ulaşma hakkını tehdit etmesi nedeniyle bir düzenlemeyi Meclisin gündemine getireceklerini belirtti.

Özkan, tarafın devlet, idare olduğu ihtilaflarda, her ilde oluşturulacak sulh komisyonlarıyla vatandaşların, kendi ihtilaflarını, idareyle kavga etmek, mahkeme kapılarında beklemek yerine oluşturulacak sulh komisyonlarıyla daha hızlı, adil neticeye ulaştırmayı sağlayacaklarını bildirdi.

"Yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız"

Özkan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in, "Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorununun çözülmesi tartışılamaz da." açıklamasının sorulması üzerine Özkan, "Taşçıer'in ifadesinde de net bir şekilde görüldüğü üzere mesele Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlük noktasında bir mağduriyet yaşadığı değil, PKK'nın meşruiyet kazanması ve meşrulaştırılmasından ibaret olan bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız." yanıtını verdi.

"İYİ Parti, CHP ve HDP'nin, ittifaklarını gizli ittifak olarak sürdürecek olmalarının, milletin nezdinde karşılıklarının bulunmadığını gösterdiğini" belirten Özkan şöyle devam etti:

"Milletimizde herhangi bir karşılık bulamadıkları, kendi kurdukları bu karanlık ve gizli ittifakla milletimizin huzuruna çıkıp desteğini alamayacaklarını bildikleri için şu anda yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları, terörün meşrulaştırılmasıdır. Yapmaya çalıştıkları; milletin huzuruna şeffaf, demokratik bir şekilde cesaretle çıkmak yerine, milletin iradesini dolanmak, milletin iradesini karanlık ve gizli odalarda yaptıkları toplantılarla kendi aralarında pazarlığa çıkarmaktır."

-"Demokrasiyi ayaklar altına aldınız"

Özkan, HDP'nin "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı" başlıklı tutum belgesinin her satırında, güzel bir ambalaja sarılmış, terörün meşrulaştırılmasını gördüklerini vurguladı.

Deklarasyonda yer alan "güçlü demokrasi" ve "barışçıl dış politika" başlıklarına dikkati çeken Özkan şunları kaydetti:

"Demokrasiye, sizler, bu yetkiyi terör örgütünün gösterdiği eş başkanlara devretmek suretiyle ihanet ettiniz. Demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Sizin barışçıl, neşeli dış politika dediğiniz acaba Kuzey Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoruna, ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine karşı girişilen bu bölücü eylemlerin devam ettirilmesine müsaade edilmesi midir? Buna müsaade edilmeyecek. Bu bağlamda Afrin, İdlib, Cerablus'ta verdiğimiz, Ayn El Arab'dan Kamışlı'ya kadar olan bölgede ortaya koyduğumuz barış ve istikrar mücadelemiz hamd olsun ülkemizin huzuru, bölgemizin istikrarı için yapılmıştır ve barışçıl bir diplomasidir. Şu anda zillet durumunda olanların, ana muhalefet partisi ve onun siyasi ittifaklarının yapmaya çalıştığı tek bir şey vardır; terörün meşrulaştırılmasıdır."

-"Evrensel değerlere uygun olarak hayata geçirmek"

Özkan, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin bir soruya, "Adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve çalışma hayatındaki barışı tesis etmek en büyük siyasi hedefimiz oldu. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmaları, yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerlere uygun olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Barışçıl çalışma hayatı için yeni reformları gelecek dönemde takip ederek hayata geçirme gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Özkan, "Çalışmayı öyle bir prensip ve ilke içerisinde yapmak lazım ki bugüne kadar onlarca yıldan beri hayata geçirilmiş farklılıkları tamamen ortadan kaldıracak ve bu çerçevede evrensel, herkesin hak ettiğini aldığı, bu noktada da toplumsal huzur, güven ve adalet duygusunun pekiştiği bir düzenlemeyi elbette hayata geçireceğiz." dedi.

"Üzerinde uzlaştıkları bir isim yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, taban tabana zıt unsurlarının aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiğinde, çatışmaların sonlandırılamayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Belki şu anda, bir taraftan HDP'nin tutum belgesiyle, diğer taraftan İYİ Parti Genel Başkanı'nın 'Başbakan adayıyım.' ifadesiyle, öbür taraftan da CHP Genel Başkanı'nın bütün sorunların çözümüyle ilgili HDP'yi adres göstermesiyle, sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş gibi görünüyorlar. Ancak taban tabana zıt unsurlar, öylesine ayrı hedefler, öylesine ayrı istikametlere yelken açmışlar ki kendi aralarındaki çelişkileri çözebilmeleri mümkün değil. Kaldı ki cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili üzerinde uzlaştıkları bir isim yok. Sadece kendi üst akılları, bunları, kendi piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini koyup gönderirlerse o başbakan, cumhurbaşkanı adayı olarak onu destekleyecekler. Zillet ittifakının kendi arasındaki daha büyük çatışmaların başlayacağı bir döneme doğru giriyoruz. Çünkü 2023 hedefinde kendi eteğinde ne varsa bu benzemez unsurlar ortaya atacak. Bu ittifak önümüzdeki süreçte çok daha büyük çatışmalara gebedir. Bu ittifak 2023'te büyük bir hezeyanla son bulacaktır."

Bir soru üzerine Özkan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Ana muhalefet, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu 15:44 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu 15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar 15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı 15:24 Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı 15:11 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ankara'da 14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu 14:36 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu

Son Dakika Haberleri
15:50 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti
15:43 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu
15:39 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek         
15:40
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu         
15:33
Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum         
15:27
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi         
15:04
"Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor         
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı         
14:38
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 16:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement