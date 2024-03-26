AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: "1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak"
İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da vatandaşlara seslendi. Kurum'a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve beraberindeki heyet eşlik etti. Vatandaşlar Kurum'a konuşması sırasında alkışlar ve sloganlarla destek verdi.
Bayrampaşa'da seçmenlere seslenen Kurum, "Bu güzel İstanbul için hayallerimiz var. Öyle bir hayal kuruyoruz ki, İstanbul'da hiçbir hanemizde deprem riski olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki, İstanbul'da trafik çilesi olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacak" dedi.
"Asla sözünü unutanlardan olmayacağız"
Vatandaşlar tarafından açılan 'Ayancık yaptıklarını unutmadı' pankartını okuyan Murat Kurum, "Bizde Ayancık'ı unutmadık, Sinop'u unutmadık, Kastamonu'yu unutmadık, Bartın'ı unutmadık, Elazığ'ı unutmadık, Malatya'yı unutmadık, asrın felaketindeki 11 ilimizi ve depremzede kardeşimizi unutmadık. Asla unutmayacağız. Asla sözünü unutanlardan olmayacağız. Sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız ve İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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