AK Parti ile MHP bayramlaştı

ANKARA(İHA) Kurban Bayramı dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri bayramlaştı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma töreni ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve heyetinin ağırlanmasıyla başladı. AK Parti siyasi partiler arası bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan yer aldı. MHP heyetinde ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı. Heyetler arası bayramlaşmadan sonra bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, bayramlar dayanışmanın, bir ve beraber olmanın en zirve olduğu anlar olduğunu söyledi. 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan ve İsrail'in soykırım vahşeti olduğunu vurgulayan Uygur, "Gazze'de başlayan ve İsrail'in soykırım vahşet var. Bundan önceki üç bayram hep dua ettik. İnşallah bu bayram Gazze halkının kurtuluşuna, ferahlığına vesile olsun. Tabii orada şanlı bir direniş var, güçlü bir mücadele var. Hem bombaların altında hem de bütün insani aslında değerlerin altında artık en temel insan haklarından da yoksul bir şekilde artık yiyeceğe ulaşmada büyük sıkıntılar var maalesef. Artık insani yardım faaliyeti yürüten aslında sivil toplum kuruluşu, mensuplarına açık doğrudan saldırılar var. Tabii Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bu noktadaki kararlı duruşuna bütün dünya şahit. Bütün platformlarda o net ve kararlı duruşu gösterdik Türkiye olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sözcülüğünde, inşallah uluslararası artık camia daha fazla sessiz kalmasın bizim ümidimiz ve duamız o. Gazze'deki o şanlı direniş muhakkak feraha kavuşacak. Gazze muhakkak özgürlüğüne kavuşacak" diye konuştu.

"Güçlü ve büyük Türkiye yolunda inşallah hep beraber yol durmaya devam edeceğiz"

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin konuşan Uygur, "Cumhur İttifakı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın o iç cephenin güçlendirilmesi vurgusu, akabinde Sayın Değildir Bahçeli Beyefendi'nin o tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle terörsüz Türkiye hedefine doğru ciddi manada yol kat ettik. İmralı'dan yapılan o tarihi çağrı akabinde örgütün silahları teslim etme ve kendini feshetme noktasındaki açıklaması inşallah sahada da bu açıklama somut bir hal aldığında artık zaten demokratik anlamda güçlü kazanımlarımız vardı. Türkiye demokrasisi daha da güçlenecek. Meselelerimizi siyaset zemininde daha güçlü bir şekilde konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye, sonuçlandırmaya inşallah o darbe anayasasından da artık kurtularak bütün toplumun kendine olduğu katkı sağladığı bütün siyasi partilerin yeni bir anayasayla inşallah adımız ne olursa olsun adımız neticede kardeşlik, soyadımız Türkiye 86 milyon bütün farklılıklarıyla, bütün renkleriyle güçlü ve şekilde bir ve beraber bir şekilde güçlü ve büyük Türkiye yolunda inşallah hep beraber yol durmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gazze'de yaşanan zulmün bayram vesilesiyle son bulması başka coğrafyalarla benzer sıkıntılarında aynı şekilde son bulması olduğunu belirtti.

Devletin, MHP Genel Başkanı Bahçeli liderliğinde ilk günden itibaren ortaya koyulan güçlü tavrı Cumhur İttifakı ortağı olarak sonuna kadar destekledikleri bir tavır olduğunu vurgulayan Durmaz, "Bunun yanı sıra Türkiye'nin geçmişten bugüne ayağına pranga yapılan başka yerlerden yönetilen ve yönlendirilen Türkiye'nin büyümesinin güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan terör belasından inşallah hep birlikte kurtulacağız. Liderimizin çağrısı akabinde Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu güçlü mücadele ile konuyu sahip olması bu konuda taraflarında şu ana kadar büyük ölçüde iyi niyetli yaklaşımları inşallah bizi umutlandırıyor. 40 yılda işte o gün doğan çocuklar bugün 40 yaşında ve hepimiz terörden çok çektik. Başta bölge insanı çok çekti. Yani bugün dünyaya gelen çocuklarımızın, torunlarımızın da bu sorunu, bu sıkıntıyı yaşamaması lazım. Daha güzel bir ülkeye, daha modern, daha müreffeh sorunlarından arınmış bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider bir ülke Türkiye hedefine birlikte ilerlememiz lazım" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin anayasa ilgili söylediklerini hatırlatan Durmaz, "Neresini tutsanız tutun elinden kalan darbe döneminin hala daha izlerini taşıyan anayasadan hep birlikte kurtulmamız lazım. Buna ne zaman konuşsalar bu anayasadan şikayetçi olan başta muhalefet partileri olmak üzere buna umut ederiz ki samimi bir desteğe esirgemezler. Bunun yanı sıra iç tüzük efendim siyasi partiler kanunu gibi anayasayla uyumlu olması gereken meclisin daha verimli çalışmasına katkı verebilecek düzenlemelerin de ihmal edilmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

DEM Parti ziyaretinde kendisine ikram edilen çay seçiminde kullandığı "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem, yanlış anlaşılacak" sözlerine ilişkin, "Biraz önce dem partide ben demli çay içmiyorum desem mi yanlış anlarsınız dedim. Hakikaten açık içiyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramların, siyasi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kırgınlıkların aslında bir kenara bırakılıp dayanışmaya yoğunlaşması gereken zamanlar olduğuna dikkat çeken Uygur, "Bırakın bir siyasi parti liderini normal bir insanın göstermeyeceği aslında olgunluktan ve sağduyudan uzak tavır, yaklaşım, işte toplumu kutuplaştırma, gençleri birbirine düşürme, gençleri devletin polisine karşı bir tavır ve bir eyleme yönlendirme en hafif tabiriyle biliyorsunuz asitle, baltayla saldırıldı polislerimize" dedi.

Milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduklarını ifade eden Uygur şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın daha AK Parti'nin kuruluş aşamasındaki ve o çıkış cümlemiz çıkış mottomuz 'Artık sözde kararda milletin artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ve tamamen millet iradesinin aslında temel ve esas alındığı, bütün eserlerimizin, hizmetlerimizin millet iradesi doğrultusunda oluşturuldu."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yolsuzluk operasyonlarına ilişkin konuşan Uygur,

"Hukuki sürç üstünden iddialar kendi içlerinden itirafçılar etkin pişmanlıktan yararlananlar yine kendi asıl içlerinden kurultayla alakalı şahidi iddialar yine kendi içlerinden aslında dönüp bunlarla ilgili bir cevap verilmesi ya da bunların açıklanması, izah edilmesi gerektiğini zikren tamamen saldırgan bir tutum ve ürküt içerisinde bu kutuplaşmayı daha da sürükleyerek siyaset izlemeyi tercih ediyorlar ama milletin gözünün önünde cereyan ediyorlar" dedi.

İlk zaman CHP Genel Başkanı Özel'in İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonlarında gizli tanıkları ağaç isimleriyle ifade ederek küçümseyeme çalıştığını hatırlatan Durmaz, "Şimdi ağaç isimleri gitti, gerçek isimler geldi. Birlikte beraber iş yapan insanlar söz konusu oluyor. Kanaatimce Özgür Bey insanları sokağa çağırmak işte toplumu terörize etmek yerine ya da kamu görevlilerini tehdit etmek yerine şunu söylesem burada 'böyle bir suç yoktur kardeşim dese' onu da ortaya koysak. Yani burada bir suç yoktur diyebiliyor musunuz? Bilemiyorsunuz. Hukuki bir süreç varsa cevabınız da hukuki argümanlarla olmalı. Ama eksik olan bu. Yani bir diğer hususta şu siz kendinizden eminseniz neden bu kadar telaşlısınız? Neden bu kadar hırçınsınız? Bildiğinizi getirin bilgisini, belgesini savcının önüne koyun savcı orada gerekeni yapsın" ifadelerini kullandı. - ANKARA