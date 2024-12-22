AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şubat ayında yapılacak olağan kongrede görevi devreceğini açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kabaktepe, şubat ayındaki kongrede aday olmayacağını görevi devredeceğini söyledi.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"
Öte yandan Kabaktepe'nin yerine geçecek isimle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olacak.
Son Dakika › Politika › AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor - Son Dakika
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