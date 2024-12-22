AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şubat ayındaki olağan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Kulislere yansıyan bilgiye göre, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kabaktepe'nin yerine yeni İl Başkanı olacak.

22.12.2024 19:40  Güncelleme: 19:58
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şubat ayında yapılacak olağan kongrede görevi devreceğini açıkladı.

KABAKTEPE, İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVREDİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kabaktepe, şubat ayındaki kongrede aday olmayacağını görevi devredeceğini söyledi.

AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

KONGREDE YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLACAK

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"

AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor

KULİSLERDE BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI'NIN İSMİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Kabaktepe'nin yerine geçecek isimle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olacak.

AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir
AK Parti İstanbul\'da il başkanı değişiyor

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Talat Yelbuz:
    BASKAN İMAMOĞLU HEPSINI TEK TEK GONDERIYOR. SIRADAKI BELLI 7 11 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    Değişse ne olur ki hepsi aynı kafa aynı zihniyet. ülkeyi 22 yıldır getirdikleri hal ortada 8 8 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    bencede olma. 8 8 Yanıtla
  • Murat:
    3 yılda kentsel dönüşüm de ne başarısı varki Bağcılar belediyesi başkanında il başkanı olacakmış.?? tek yaptığı park yenileyip çim ekmekti. 8 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akp nin tamamen kapatılması gereken bir parti...Ülkeye ,zaman ve para kaybettirmekten başka bir işe yaramıyor... 5 6 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    ne yaparsanlz yapln gidicisiniz 2 3 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    Adaylar, başkanlar belli kongre formaliteden ibaret 2 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bunların topundan kurtulmak lazım 1 1 Yanıtla
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