AK Partili Bayram: İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak - Son Dakika
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AK Partili Bayram: İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak

01.06.2023 20:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimlerin ardından gözler kurulacak yeni Kabine'ye çevrilirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayram, "İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak" dedi.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram, kayıt işlemlerine kendisi gibi engelli olan ortopedik engelli Mükremin Turan ve görme engelli Burak Coşkun ile geldi. 28'inci dönemin kendisinin 3'üncü dönem milletvekilliği olduğunu hatırlatan Bayram, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK Partili Bayram: İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ MÜLAKATI KAZANDILAR"

Adli hakim ve savcıların mülakatlarının bugün açıklandığını söyleyen Bayram, "Bu işin mağduru olarak geçmişte 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci maddesinde, 'Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ibaresinden elenmiştim. Sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde 5'inci Yargı Paketi'nde, bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclis'imizde değiştirdik.

AK Partili Bayram: İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ MÜLAKATI KAZANDILAR"

Engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve şu anda yanımda olan engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açısından çok önemli bir gelişmedir. İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kaldı, onların da yaralarını saracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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