AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ilçe teşkilatıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ilçe teşkilatıyla buluştu

31.07.2022 13:52
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ilçe teşkilatıyla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in her noktasında saha çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in her noktasında saha çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Seferihisar'da düzenlenen "Yarımada Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, ara vermeden sürdürdükleri saha çalışmalarında İzmirlilerin teveccühleriyle karşılaştıklarını aktardı.

İzmir'de seçim çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmir'in her noktasında saha çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Birinci turu bitirmiş ve 206 meclis üyesi ile görüşmüştük. Meclis üyelerimizle buluşmalarda ikinci tura geçen hafta Bakırçay'dan başladık şimdi Yarımada'dayız ve diğer bölgelerimizle de toplantılarımızı yapacağız. Seçime 10 ay kaldı, biz bütün seçim çalışmalarımızı 31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirmek istiyoruz. Daha sonra oturacak mıyız? Elbette hayır, milletvekili aday adaylarımız kendilerini tanıtacak, listelerimiz belli olacak, aday adaylarımız sahaya çıkacak ve ardından da adaylarımız ortaya çıkacak."

Dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarına da değinen Sürekli, pandemi sürecinin ve sonrasında yaşanan Rusya - Ukrayna savaşının dünyanın birçok ülkesinde sıkıntılara yol açtığını ve bu sıkıntılardan ez az etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız önlemlerle bu süreci en az etkilenecek şekilde atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çok şükür zor günleri büyük ölçüde atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik konulardaki görüşlerini net bir şekilde ifade ediyor, vatandaşımızın enflasyona karşı sıkıldığını ama buna karşı önlem alındığını da dile getiriyor. Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmiyor. Enflasyondaki artış hızı yavaşladı. Eylül itibari ile fiyatlar düşmeye başlayacak. Vatandaşımız bunları görüyor ve onun için yüzümüze gönülden tebessümle bakıyor, elimizi içten bir şekilde sıkıyor."

Sürekli, İzmir'de olduğu gibi Seferihisar'ın da alt yapı sorunlarıyla boğuştuğuna dikkat çekerek, "Seferihisar'da enkaz devralmış bir belediye başkanı var, Tunç Soyer 600 milyon lira borçla bıraktı ve ilçede satılacak bir şey bırakmadı. Seferihisar'ın adını unuttu, vatandaş ilçenin adını 'Safarihisar' koymuş, yollar çukurlarla dolu, içler acısı halde. Soyer, satma alışkanlığını İzmir'e de getirdi. Şimdi de İzmir'in mallarını satıyor. Allah yardımcımız olsun. Az kaldı, Seferihisar'ın makus talihinin değişmesine az bir zaman kaldı ve inşallah bu sefer yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Gıda Çarşısı esnafına ziyaret AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Gıda Çarşısı esnafına ziyaret
Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, Seferihisar, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ilçe teşkilatıyla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
12:52 Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece Seçkin isyan etti: Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 14:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ilçe teşkilatıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement