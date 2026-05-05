AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bizlere bir vatan bıraktılar, bizler de o emanete sahip çıkmak, bu al bayrağı her daim daha yükseklerde dalgalandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ercan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen "Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı"na katıldı.

Tuğba Işık Ercan, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletirken, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla, şehit anneleri ve yakınlarıyla bir arada olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

"Anne demek, şefkat demektir, bir toplumu ayakta tutan en güçlü sütun demektir" ifadesini kullanan Ercan, şehit annesi, şehit yakını demenin, sabrın en büyüğü, metanetin en güçlüsü ve vatan sevgisinin bu dünyadaki en somut nişanesi demek olduğunu belirtti.

Ercan, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber" dizesini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İşte sizler, evlatlarını o Peygamber ağuşuna, o mübarek kucağa uğurlayan annelersiniz. Sizin evlatlarınız artık sadece sizin değil, bu aziz milletin, bu toprağın ve şanlı bayrağımızın evlatlarıdır. Onlar makamların en güzeline vardılar, sizler de bu dünyada 'şehit annesi', 'şehit yakını' ve 'gazi' olmanın izzetini ve onurunu kuşandınız. Sizin metanetiniz bu toprakların tapusu, sizin dualarınız bizlerin en büyük güç kaynağıdır."

"Barışı ve kardeşlik hukukunu miras bırakarak ödeyeceğiz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir iradenin sergilendiğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı olarak gayelerinin, bu topraklardan terörün gölgesini silip atmak ve hiçbir annenin yüreğine evlat acısı düşürmemek olduğunu vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Bu süreç, şehitlerimizin aziz kanıyla sulanan bu topraklarda huzuru ebedi kılma mücadelesidir. Biz bu kararlılığı sergilerken, en büyük gücü sizlerin o asil, o mütevekkil duruşundan alıyoruz. Şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek, sizlerin o vakur başını öne eğecek hiçbir adımın içinde olmadık, asla olmayacağız. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, evlatlarınızın canları pahasına bizlere bıraktığı o mukaddes emanete olan en büyük vefa borcumuzdur. 85 milyonun evladı, şehitlerimize olan borcumuzu, yarınlara terörü değil, barışı ve kardeşlik hukukunu miras bırakarak ödeyeceğiz. Bu bataklığı tamamen kurutmaya yemin etmiş bir iradeyle, terörü kaynağında yok ederek, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Tanıtım Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir milletin gücü yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir" sözlerini anımsatan Ercan, "İşte bu değerleri, bir beşiği sallayarak dünyayı değiştiren annelerimiz inşa ediyor." diye konuştu.

Salondakilerin Anneler Günü'nü tebrik eden Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla, bizler ise teşkilatımızın tüm kademeleriyle her zaman yanınızdayız. Sizin sevinciniz 85 milyonun sevinci, sizin acınız 85 milyonun acısıdır. Sizler bu vatana bir evlat verdiniz ama milyonlarca evladın annesi oldunuz. Aziz şehitlerimiz canlarını feda ederek bizlere bir vatan bıraktılar, bizler de o emanete sahip çıkmak, bu al bayrağı her daim daha yükseklerde dalgalandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Programda konuşan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı gazi Lokman Aylar da şehit anneleri, yakınları ve gazilerin anneler gününü kutlayarak, "Bir anne için evlat her şeydir. Onu büyütmek, korumak, geleceğe hazırlamak hayatın en kutsal emanetidir. Sizler en değerli varlığınızı vatan uğruna feda ettiniz." ifadesini kullandı.