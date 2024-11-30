Köprübaşı'nda Uysal Yeniden Başkan - Son Dakika
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Politika

Köprübaşı'nda Uysal Yeniden Başkan

Köprübaşı\'nda Uysal Yeniden Başkan

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresinde ekim ayında başkanlığa atanan Hasan Hüseyin Uysal, tek liste olarak gidilen seçimde delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

30.11.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
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Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatının 8. Olağan Kongresinde ekim ayında başkanlığa atanan Hasan Hüseyin Uysal, tek liste olarak gidilen seçimde delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Köprübaşı İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi Mergan Alp Çok Amaçlı Konferans Salonunda yapıldı. Hüseyin Ali Korucu'nun eylül ayında görevinden istifa etmesiyle yerine ekim ayının başında atanan Hasan Hüseyin Uysal, tek listeyle girdiği seçimde delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, "14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı mottosu ile kurulan partimiz iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana ülkemizin kalkınması için tüm kadroları ile çalışmaya canla başla devam etmektir. Ülkemize çağ atlatan ve yapılamaz denilen hatta engel olunmaya dahi çalışılan projeleri tek tek hayata geçirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmıştır. Ülkemiz her alanda gelişirken milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve belediye başkanlarımızın uyum içinde çalışması ile Köprübaşı'na da bir çok proje ve yatırım kazandırılmıştır. Gençlik merkezi, Borlu'ya banka şubesi açılması, Hatipoğlu Stadyumu, prestij caddeleri, TOKİ evleri ve yapımı hızla devam eden kapalı yüzme havuzu bu eserlerin sadece bir kaçıdır. Biliyoruz ki, Köprübaşı'nın devletimizin nezdinde, milletvekillerimiz ve il başkanımızın gönlünde özel bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanımız nasıl ki her zaman, halkın içinde olup dertleriyle dertlenip, sevinçleri ile seviniyorsa bizlerde onun izinden yürümeye devam edeceğiz. Önce genel seçimler, ardından mahalli idareler seçimlerinde partimizi ilçemizde lider parti yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Kongreler partimizin şenliğidir. Yenilenmesidir. Bugün de burada bizleri yalnız bırakmayan siz birbirinden değerli misafirlerimize ve partimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, vefat eden gönüldaşlarımıza Rabbimizden rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye için, yeniden Köprübaşı için durmak yok. Yola devam" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Köprübaşı eski Belediye Başkanı Regaip Topuz da birer konuşma yaptı. Eski ilçe başkanlarına ve belediye meclis üyelerine şükran plaketi verilen kongrenin Divan Başkanlığını MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ yaptı. Tek liste halinde yapılan seçimlerde 400 delegenin oyunu alan Hasan Hüseyin Uysal yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Hasan Hüseyin Uysal başkanlığında AK Parti Köprübaşı İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu: "Adem Karaşahin, Arif Özenç, Buğra Erçetin, Cihan Aydoğan, Emin Ünlü, Firdevs Bal, Gökhan Kara, Mehmet Aydoğdu, Mehmet Er, Murat Demir, Tezcan Akçiçek, Ümit Topuz, Yunus Demir ve Yusuf Beşikçi."

AK Parti Köprübaşı ilçe kongresine AK Parti MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Başkanı Salih Hızlı, Köprübaşı eski Belediye Başkanı Regaip Topuz, Yunusemre Belediyesinin önceki dönem Başkanı Mehmet Çerçi, önceki dönem ilçe başkanları, Salihli, Demirci, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi ve Kula ilçe başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Köprübaşı'nda Uysal Yeniden Başkan - Son Dakika

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