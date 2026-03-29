AK Parti\'li İnan, Özgür Özel\'e meydan okudu: İzmir ve Uşak\'ta sandığı kuralım

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'da yaptığı açıklamalara sert sözlerle yanıt verdi.

"MİSLİYLE İADE EDİYORUZ"

İnan, açıklamasında Özel'i hedef alarak, "Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsı ile karşı karşıyayız. Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor… Misliyle iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA RÜŞVETLE OTURDU"

CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren İnan, "Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için; başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP'liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor" dedi.

"ÖZLEM HANIM'IN YANINDAYIZ"

İnan, Özlem Çerçioğlu'na destek vererek, "Biz Özlem Hanım'ın duruşunun sonuna kadar yanındayız. Özlem Hanım, Aydınlıların Büyükşehir Başkanıdır; Aydın'ın hakkını, hukukunu koruyor" ifadelerini kullandı.

"HODRİ MEYDAN ÇIKIŞI"

Özel'in "Aydın'da seçime gidelim" çağrısına karşılık veren İnan, "Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan; gel Uşak'ta seçime gidelim" dedi.

"YÜREĞİN YETİYORSA İZMİR'DE SANDIĞI KURALIM"

İnan açıklamasının devamında, "Ya da dur, daha da ileri gidiyorum: Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir'de sandığı kuralım! Var mısın?" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE PARTİNİ TOPLA"

Açıklamasında sert ifadeler kullanan İnan, "Savunduğu hırsızların diliyle konuşmayı siyasette marifet sanan bu zihniyete net söylüyoruz: Sen, sana 'sevimli şempanze' diyen hırsızların kuklasısın. Kasketinle şov yapmayı bırak ve önce o çukura dönmüş partini topla" değerlendirmesinde bulundu.