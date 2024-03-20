AK Parti\'li Kasapoğlu: "Yatırımlarımızla yetişen gençler olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutacak"

Politika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, gençlere yönelik devam eden yatırımlarla yıldız sporcular yetiştirerek olimpiyatlarda İstiklal Marşını okutmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. İftarların açılmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Necdet Türk ile birlikte birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Programda konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, Alaşehir'e yapılan yatırımların devam edeceğini belirterek "Alaşehir'i her zamanki gibi sıcaklığı ve misafirperverliği ile buldum. Burada bu güzel buluşma bu güzel birliktelik için emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Alaşehir'e her zaman yatırımlar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Alaşehir ilçe futbol sahası, Ulu Derbent, Killik, Tepeköy ve Yeşilyurt mahallelerine stat yaptık. Gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı devam ediyor. Durmak yok, milletimize hizmet yolunda çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 81 ilinde yaptığımız yatırımlar gibi Alaşehir'de de yatırımlar yapıyoruz. Önümüzde çok önemli bir süreç var 31 Mart'ta Türkiye demokrasisine milletin iradesi karar verecek burada da Alaşehirlerin takdiri Cumhur İttifakı olacaktır" dedi.

Alaşehir'e yeni bir okul kazandırılacağı müjdesini veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bugün sizlere bir müjde vereceğim için çok mutluyum. İstasyon Mahallesi'nde okul yapılması için bir arsa vardı. Bu arsa kamulaştırılarak, okul yapımı için tahsis edildi. Arsanın kamulaştırılmasında bazı pürüzler vardı, Allah'ın izniyle onları çözdük ve en kısa zamanda okulu yaparak, Cumhuriyet İlkokulu normal öğretime dönecek. Çocuklarımız daha iyi bir eğitim alabilecekler. 4 bin 86 metrekare taşınmaza okul için gerekli ödenekler çıkartıldı. Buraya okul inşa ederek, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim ve öğretimlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebilmeleri için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece çocuklarımız Cumhuriyet İlköğretim Okulumuz tam gün eğitime geçerek daha sağlıklı şartlarda eğitim görecekler" diye konuştu.

İftar programına AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, Cumhur İttifakının Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk, sivil toplum örgütleri ve partililer katıldı.

Kasapoğlu Sarıgöl'de toplu açılışa katıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde 2012 yılında vefat eden Özgür Ulu'nun babası Hayırsever Necdet Ulu ve ailesi tarafından başlatılan kampanya ile 84 hayırseverin yardımıyla "Özgür Ulu Sağlık Evi" düzenlenen törenle açılışı yapılarak Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Törende konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Sarıgöl en iyisini hak ediyor. Manisa en güzelini hak ediyor. Bizlerin yanında olduğu müddetçe aynı yolda gönül gönüle daha güçlü geleceğe birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hamdolsun Sarıgöl'deki spor ve gençlik yatırımlarını el ele vererek yaptık. 100 yılın yatırımlarını yapmışız Sarıgöl'e. Ben biliyorum ki köyleriyle mahalleleriyle yaptığımız bu yatırımlardan Sarıgöl'de yetişen yıldızlar olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutacak bizleri gururlandıracaklar. Bu millete yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Bu millet yapanı da yapmayanı da bilir. Çalışanı da çalışmayanı da üreteni de üretmeyeni de bilir. Cumhur ittifakı bugüne kadar ne engeller aştık. Bundan sonra da yine bir olarak beraber olarak kol kola aynı yolda yürümeye devam ediyoruz. Bu ülke demokrasi açısından rüştünü ispatlamış bir ülke. 14 Mayıs seçimlerini birlikte bir şölen olarak yaşadık. 31 martta millet karar verecek bizler de saygı duyacağız. Ben inanıyorum ki Manisamızda bu aziz millet yine Cengiz Ergün diyecek. Manisa için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hastane için de çalışacağız. Sarıgöl'de de sağlık yatırımları için yeni hamleleri ortaya koyacağız. Gelişen, değişen dünya her geçen gün daha çok çalışmayı gerektiriyor" dedi.

Konuşmaların ardından sağlık evi açılarak hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenisehirlioglu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA