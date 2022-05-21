AK Partili Özhaseki'den İBB'ye borç eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 3 sene içinde 35 milyar lira borçlandığını söyledi.

Kayseri'de Kocasinan Akademi Mimarsinan Spor Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Özhaseki, kentin alt ve üstyapısı için uzun yıllar çalıştıklarını, bu konuda önemli işler yaptıklarını belirtti.

Kayseri'nin ilkler şehri olduğunu dile getiren Özhaseki, sağlık, eğitim, kültür, sanayi ve ticarette lider bir kent haline geldiğini ifade etti.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın belediyelerinde hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatarak, "Günümüzde farklı bir belediyecilik anlayışı çıktı. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, İzmir, Antalya'da başka bir belediyecilik var. Hizmet var mı? Yok. Niyetleri de yok. Yeni bir şeytanlık öğrendiler. Biraz kaba bir söz ama söylemek istiyorum bunu. Algı operasyonu çekiyorlar. Olmayanı olmuş, yapılmayanı yapılmış, var olmayanı varmış gibi sunmak, yalancılıktır, sahtekarlıktır. Şimdi o başladı. İstanbul'da ajanslara bunun için verilen para 845 milyon lira. Depreme hazırlık için ayrılan para 495 milyon lira. Bu nasıl iştir böyle?" diye konuştu.

"İstanbul'da gelen kararlar için yüzde 98 'Evet' dedi arkadaşlarımız"

Muhalefetin, AK Parti'nin sürekli önlerini kestiğini iddia ettiğini aktaran Özhaseki, 28 Şubat döneminde yapılanları kimsenin unutmadığını söyledi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Mecliste çoğunluğu olan AK Parti, sizin getirdiğiniz kararlara 'Yok' mu diyor? Öyle de değil. İstanbul'da gelen kararlar için yüzde 98 'Evet' dedi arkadaşlarımız. Sadece yeşil alanları tahrip edeceklerinde, yanlış iş yapacaklarında 'Bir dakika dedi' arkadaşlarımız. Bizim genel merkez olarak belediye meclis üyelerine tavrımız ve onlara talimatımız şu: 'Eğer bir belediye başkanı başka bir partideyse ve size hayırlı bir şey teklif ediyorsa kesinlikle evet diyeceksiniz.' Çünkü orada istifade edecek vatandaştır. Biz sonuna kadar da destekliyoruz ama bunların iş yapmaya niyeti yok."

İBB'nin 1994 yılından 2019 yılına kadar AK Parti döneminde 25 sene içinde borçlanma miktarının 28,5 milyar lira olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bu yeni yönetim 3 sene içerisinde 35 milyar lira borçlandı. Yeni isteklerine tamam dediğimiz halde, kullanırsa neredeyse 70 milyar lira borçlanacak 5 senenin sonunda." dedi.

"Cumhurbaşkanı'mız şimdi onların hepsini hizaya sokuyor"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda da değerlendirmede bulunan Özhaseki, "Şimdi Finlandiya ve İsveç'teki beyefendiler NATO'ya girmek istiyorlarmış. İstesinler. Senelerdir Türkiye'ye kötülük yapanlar, PKK ile FETÖ'ye kucak açanlar, onlara miting yaptırıp bizim bakanlarımıza Avrupa'ya girişi yasaklayanlar, şimdi hizaya gelin bakalım. Cumhurbaşkanı'mız şimdi onların hepsini hizaya sokuyor. Bu, bir liderliktir." ifadelerini kullandı.

İlçeye toplam 30 tesis kazandırıldığını ve Kocasinan Akademi'den bu zamana kadar 90 bin kişinin faydalandığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da "Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu ve huzurlu etmek içindir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan tesis, protokol üyeleri tarafından gezildi.

Açılışa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve vatandaşlar katıldı.