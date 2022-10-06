AK Parti'li Özşavlı'dan California Valisi Newsom'a "Soykırımı Anma Günü" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özşavlı'dan California Valisi Newsom'a "Soykırımı Anma Günü" tepkisi Açıklaması

06.10.2022 18:12
AK Parti'li Özşavlı'dan California Valisi Newsom'a "Soykırımı Anma Günü" tepkisi Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, California Valisi Gavin Newsom'un, 24 Nisan'ın, "Soykırımı Anma Günü" ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalamasına tepki göstererek, "Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, California Valisi Gavin Newsom'un, 24 Nisan'ın, "Soykırımı Anma Günü" ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalamasına tepki göstererek, "Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom'a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, başörtüsüne yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduğunu hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, din istismarının bir örneğini daha sergilediğini dile getirdi.

"CHP'nin, günümüzün en büyük din istismarcısı." olduğunu söyleyen Özşavlı, "Cumhurbaşkanımızın başörtüsünün anayasal güvence çıkışından sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Yeni anayasa, yeni Meclisin işi.' diyerek topu taca attı ve Kılıçdaroğlu'nun bu konuda samimi olmadığını bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Altılı masanın, dün itibarıyla 2023 seçimlerini kaybettiğini belirten Özşavlı, "Kılıçdaroğlu hem kendini hem de altılı masayı yaktı. Bu durum altılı masanın dağılmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

"Tarih siyasete alet edilmemeli"

Özşavlı, California Valisi Gavin Newsom'un, 24 Nisan'ın, "Soykırımı Anma Günü" ilan edilmesine yol açan yasa tasarısını imzalamasına da değindi.

İngiliz arşivinden, Ermenilerin, 1896'da Maraş'ta 230 Osmanlı askerini katlettiğini yansıtan bir belgeyi gösteren Özşavlı, 1850'de başlayan Ermeni şiddetinin, Anadolu'yu sardığını, 1915'te genel bir isyana dönüştüğü için devletin tedbir almak zorunda kaldığını vurguladı.

Ermenilerin, Anadolu'daki katliamlarını yansıtan binlerce belge bulunduğuna dikkati çeken Özşavlı, şunları kaydetti:

"Ermeni şiddeti sonucunda çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu'da olmak üzere 1922'ye kadar 600 bin Müslüman katledildi. Ermenilerin Türkleri katlettiğini gösteren belgeleri, yabancı arşivlerden de güzel bir seçki yaparak California Valisi Newsom'a göndereceğim ve bu kararından vazgeçmesini isteyeceğim. Son derece haksız, hukuksuz bir karar. Tarih siyasete alet edilmemeli. ABD'deki Ermenilerin birçoğu California'da yaşıyor. Ermenilerin oylarını almak için sürekli onların istediği tarzda siyasi kararlar alıyorlar."

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Kaynak: AA

California, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özşavlı'dan California Valisi Newsom'a 'Soykırımı Anma Günü' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Özşavlı'dan California Valisi Newsom'a "Soykırımı Anma Günü" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
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