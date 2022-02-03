Üye Girişi
AK Parti'li Taşkın: "Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı" - Son Dakika

AK Parti'li Taşkın: "Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı"

03.02.2022 15:25
AK Parti'li Taşkın: "Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'de Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri ile bugüne kadar 365 projeye 525,40 milyon lira hibe sağlandığını bildirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'de Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri ile bugüne kadar 365 projeye 525,40 milyon lira hibe sağlandığını bildirdi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve kırsal kalkınma hamlesi ile çiftçilerin işlerini büyütmeye ve teknolojilerini yenilemeye devam ettiğini söyledi.

Seçim bölgesi Mersin'in Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu belirten Taşkın, "İlimizde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri ile bugüne kadar toplam 365 projeye 525,40 milyon lira hibe sağlandı. Bu hibenin 361,60 milyon lirası ödenmiş durumda. Bu hibeler sayesinde 1 milyar 125 milyon lira yatırım yapıldı." dedi.

Mersin İl Koordinatörlüğünün 2019, 2020 ve 2021 yıllarında proje sayısı ve yapılan hibe ödemeleriyle programın uygulandığı 42 il içerisinde birinci sırada yer aldığını kaydeden Taşkın, IPARD Programı kapsamında İl Koordinatörlüğüne sunulan proje sayıları, yatırım yapılan ilçelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada 110 milyon lira ile Tarsus'un yer aldığını, Tarsus'u 65 milyon lira ile Akdeniz'in, 49 milyon lira ile Erdemli'nin, 38 milyon lira ile Toroslar'ın takip ettiğini söyledi.

Taşkın, potansiyel yatırımcıları, üreticileri, kooperatif ve birlikleri yatırım yapmaya, İl Koordinatörlüğüne proje sunmaya ve hibelerden faydalanmaya davet etti.

AK Parti'li Taşkın: Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, AK Parti, Mersin, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:27:25. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Taşkın: "Mersin'de 365 tarım ve kırsal kalkınma projesine 525 milyon lira hibe sağlandı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement