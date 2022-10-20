AK Parti'li Yılmaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı istifaya davet etti - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı istifaya davet etti

20.10.2022 16:30
AK Parti'li Yılmaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı istifaya davet etti

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın istifa etmesini istedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın istifa etmesini istedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fincancı'nın, hain terör örgütü PKK'nın yayın organında, TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasını attığını söyledi.

Fincancı'ın, bebek katillerini, cinayet şebekelerini masum göstermeye çalıştığını belirten Yılmaz, "Hekimlerimizi temsil eden bir yapının başında bulunanlar; terör örgütünü meşrulaştırarak, bebek katillerini aklayarak, oturdukları koltukları asla suiistimal edemez ve kirletemezler. Bunun adı siyaset de değildir. Eğer, bu kişiler siyaset yapmak istiyorsa, doktor önlüğünü çıkartıp kendisini yakın hissettiği partiye katılmalıdır." ifadelerini kullandı.

TSK'nın, hain teröristlerle mücadelesini haklı, şeffaf ve onurlu bir şekilde, hukuki ilkelere bağlı olarak sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Milli Savunma Bakanlığımız da iftiraları yalanlayarak, kullanıldığı iddia edilen mühimmatların envanterinde bulunmadığını açıklamıştır. Alçak bir iftira şebekesinin parçası olan, kirli odakların temsilciliğine soyunan Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemlerle dolu, şüphelerle gölgeli ABD ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın da tam bir "hezeyan" olduğunu dile getirerek, Kılıçdaroğlu'nun gezisiyle ilgili sırrın tazeliğini korurken Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti heyetinin de ABD'ye sır dolu bir gezi gerçekleştirmesinin, her iki partinin de bir icazet yarışına girdiklerinin göstergesi olduğunu savundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada çok güçlü bir şekilde yolunda ilerlediğini ifade eden Yılmaz, "Bugün görülen o ki, tek motivasyonları Cumhurbaşkanımızı indirmek ve Cumhur İttifakı'nı bozmak olan CHP ve kurulmasına öncülük ettiği muhalefet ittifakı, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA
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Türk Tabipleri Birliği, AK Parti, TSK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı istifaya davet etti - Son Dakika

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