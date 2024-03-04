AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak\'tan deprem bölgesine yatırım müjdesi

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesinde sanayi alt yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların kazandırılması için "Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı'nın hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'yu ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem bölgesinde sanayi alt yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların kazandırılması için "Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı'nın hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Milletvekili Ölmeztoprak, "En yakın zamanda ilan edilecek olan 'Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı' ile birlikte şehrimizin yatırımcılarına özel teşvikler sağlanacak ve özel nitelikli projeler desteklenecek" dedi.

Malatya'da devam eden deprem çalışmalarını inceleyen, ilgili kurumlarla görüşen, vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Ankara'ya gider gitmez art arda bakanlıklarda görüşmeler yaparak Malatya ile ilgili tüm konular hakkında toplantı yaptı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD'da görüşmeler yapan Milletvekili Ölmeztoprak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı da ziyaret ederek, ilgili bakanlıkların Malatya'da devam eden çalışmalarının son durumlarını, yeni yatırımları görüştü, öğrencilerin, vatandaşların ve sanayicilerin taleplerini iletti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'yi ziyaret eden Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okullardaki onarım çalışmalarını, yapılacak olan yeni okulları görüştü, Malatyalı öğrencilerin taleplerini iletti. Yaptığı görüşme ile ilgili bilgi veren Ölmeztoprak, "Yaşadığımız asrın felaketinde okullarımız da hasar gördü. Önceliğimiz geleceğimiz çocuklarımız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile tüm imkanlarımızı çocuklarımız için seferber ettik. Hasarlı okulların onarımlarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Ömer Faruk Yelkenci, okullarımızın onarımı için bütçe sıkıntısının büyük oranda giderildiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yatırım bütçesinin yarısından fazlası deprem bölgesine aktarıldı. Bakan yardımcımız ile konteyner kentlerde bulunan kütüphaneler, öğrencilerimizin ders çalışma ortamları ve onlar için yapılacak olan etkinlikleri de görüştük" dedi.

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'ya yapmış olduğu görüşme sonrasında ise deprem bölgesi genelinde 'Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı'nın hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. "Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı'nın müjdesini bakan yardımcımız bize verdi, biz de vatandaşlarımıza müjdeliyoruz" diyen Milletvekili Ölmeztoprak, "En yakın zamanda ilan edilecek olan 'Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı' ile birlikte şehrimizin yatırımcılarına özel teşvikler sağlanacak ve özel nitelikli projeler desteklenecek. Ajanslarımız, yerelin ihtiyaçlarını belirleyip Bakanlığımıza iletecek ve yatırım projeleri için özel teşvikler alacağız, süreç yerel ekonomimizin ve sosyolojimizin istekleri doğrultusunda şekillenecek" diye konuştu. - MALATYA