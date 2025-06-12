AK Parti Meclis Başkanvekili ve Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Meclis Başkanvekili ve Üyeleri Belirlendi

12.06.2025 14:09
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AK Parti, TBMM Başkanvekili ve katip üyelerini belirledi, trafik cezaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili, Meclis Başkanlık Divanı katip üyeleri ve TBMM İdare Amiri belirlendi.

AK Parti Grubu, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekili; Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Adıyaman Milletvekili İshak Şan katip üye olarak seçildi.

TBMM İdare amirleri ise Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda bugün AK Parti'nin yanı sıra TBMM'de grubu bulunan diğer siyasi partilerin TBMM Başkanlık Divanı'nda partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler ile ihtisas komisyonlarındaki milletvekillerinin isimleri okunarak oylamaya sunulacak.

AK Parti Grup Başkanı Güler soruları yanıtladı

AK Parti Grup Başkanı Güler, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven, Adıyaman Milletvekili Şan'ın AK Parti'nin yeni katip üyeleri olacağını bildiren Güler, komisyon üyelerinin bugün Genel Kurul'da okunacağını, gelecek hafta komisyonların başkanlık divanlarının da belirleneceğini ifade etti.

Güler, Meclis Başkanlığına yeni kanun teklifleri sunacaklarını, bunun için komisyonların başkanlık divanının bir an önce oluşması gerektiğini vurguladı.

Bir gazetecinin "trafik cezalarının yüksek olmasıyla alakalı tepkiler" olduğunu belirtmesi üzerine Güler, "En son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üstünde olan otoyollarda ölümlü trafik kazası yok. Ama 80-90 kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevradan dolayı bayramda kazalar oldu. Yaklaşık 3 yıldır her yıl 6 bin 350 vatandaşımızı kaybediyoruz. 3-4 yıldır bu sayı düşmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra da denilen şerit değişimini bunların sebebi olarak sıralayan Güler, caydırıcı cezaların ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi. Güler, vatandaşların tepkilerinin yüksek cezalardan değil, radar uygulamalarından kaynaklandığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde bir değişikliğe gidilmesini düşünmediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Ekonomi, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Meclis Başkanvekili ve Üyeleri Belirlendi - Son Dakika

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