AK Parti Melikgazi'de Şahin güven tazeledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Melikgazi'de Şahin güven tazeledi

AK Parti Melikgazi\'de Şahin güven tazeledi

AK Parti 8. Olağan Melikgazi İlçe Kongresi'nde Tayyar Şahin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

16.11.2024 20:27  Güncelleme: 20:29
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AK Parti 8. Olağan Melikgazi İlçe Kongresi'nde Tayyar Şahin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan AK Parti 8. Olağan Melikgazi İlçe Kongresi'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti Önceki Dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, parti teşkilatı, ilçe yönetimi, Cumhur İttifakı MHP ilçe teşkilatı, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. AK Parti 8. Olağan Melikgazi İlçe Kongresi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Her geçen gün dayanışarak, her geçen gün adeta kenetlenerek, yol alarak koşuyoruz" diyen Büyükkılıç, sözlerine söyle devam etti;

"Sizler Kayseri'mizin güzel insanları, gururumuzsunuz, her zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak, onun yol arkadaşı olarak birlikte çalışmak ne güzel bir tablo. İşte bu anlayış içerisinde el ele, gönül gönle vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz birbirimizi sever, birbirimize kenetlenir, birbirimize dayanışırsak yol alırız. O açında yol almaya devam diyoruz."

Konuşması sık sık 'Gençlik gücünü senden alıyor' sloganları ile kesilen Başkan Büyükkılıç, Türk A Milli Takımı'na Galler karşılaşmasında başarılar diledi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe ile merkezdeki yatırım ve hizmetlerini anlattı. Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ile birlikte, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptığı konuşmasında AK Parti belediyeciliğinin altını çizdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise aralarında Başkan Büyükkılıç'ın da bulunduğu geçmişten bugüne Büyükşehir Belediye Başkanlarının Kayseri halkına hizmet etme şerefine nail olduklarını vurgulayarak, teşekkür etti, kongrelerin de hayırlı olmasını diledi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Cumhur İttifakı'nın onurlu bir ittifak olduğunu dile getirerek, hizmetleri bu ittifakın gerçekleştirebileceğine işaret etti. Akar, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise rekor hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de kongrenin Melikgazi için hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, güven tazeleyerek yeniden AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı seçilen Tayyar Şahin'i tebrik etti ve kendisine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Melikgazi'de Şahin güven tazeledi - Son Dakika

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