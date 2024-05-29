AK Parti Milletvekili Dusak, İsrail\'in vahşetine karşı dünya devletlerini müdahaleye çağırdı

Politika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı Abdürrahim Dusak, İsrail vahşetinin durdurulması için tüm dünya devletlerini acil müdahalede bulunmaya çağırdı.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarıyla büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığını söyledi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 45 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını vurgulayan Dusak, "Uluslararası hukuk ve insan haklarına tamamen aykırı olan bu canice eylemleri en sert şekilde kınıyoruz. Tüm dünya devletlerini bu vahşeti durdurmak için acil müdahalede bulunmaya ve Filistin halkının temel haklarını savunmaya çağırıyoruz. Barış ve adaletin sağlanması için derhal harekete geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiği yönünde karar aldığını anımsatan Dusak, uluslararası toplumun bu karar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Dusak, Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahil olduğunu, Filistinlilerin haklarını savunmak için güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı.

Gazze'deki insani krizin uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektirdiğine dikkati çeken Dusak, "İsrail'in hiçbir kural ve kaideye sığmayan orantısız güç kullanımı ve sivillere yönelik katliamları, uluslararası hukukun ve insan haklarının yerle yeksan edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşları İsrail'e karşı daha etkili yaptırımlar uygulamaya ve Filistin halkının korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Dusak, İSİPAB olarak da Filistin'e yönelik ekonomik ve insani yardımların artırılması için çaba gösterdiklerini, Filistinlilerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararlarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dusak, bu cesur kararların diğer ülkelere örnek olmasını temenni etti.