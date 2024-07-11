AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Srebrenitsa katliamını hatırlattı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Srebrenitsa katliamını hatırlattı

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Srebrenitsa katliamının üzerinden 29 yıl geçti fakat yüreklerimizdeki yara, acı hala taze." dedi.

11.07.2024 19:46
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Srebrenitsa katliamının üzerinden 29 yıl geçti fakat yüreklerimizdeki yara, acı hala taze." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Temmuz'un Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılışının 4. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bunun gerçekleştiğini dile getiren Açıkkapı, Ayasofya'nın bir daha Kur'ansız, ezansız, namazsız kalmaması için dua etti.

11 Temmuz'un da Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olduğunu belirten Açıkkapı, "Bu katliam, insanlık onuruna, kardeşliğe ve barışa karşı işlenen tarihimizin gördüğü en büyük katliamlardan biri. Srebrenitsa katliamının üzerinden 29 yıl geçti fakat yüreklerimizdeki yara, acı hala taze. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in de dediği gibi (Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Unutulan katliam, tekrarlanır)" diye konuştu.

Hayatlarını kaybedenleri rahmetle anan, geride kalanlara sabır dileyen Açıkkapı, şunları söyledi:

"Fakat bugün yine o acılara benzer acılar yaşıyoruz. Filistin'de, Gazze'de siyonist, katil İsrail tarafından 16 bini çocuk toplam 40 bin Müslüman'ın katledildiği, soykırıma maruz kaldığı bir süreci halen daha yaşıyoruz. Son günlerde özellikle okullara, oralara sığınan masumlara yönelik insanlık dışı bu katliamlara maalesef yine tanıklık ediyoruz ve medeni dünya buna sadece seyirci kalmakla iktifa ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki Türkiye ve birkaç ülke dışında maalesef birçok ülkenin İsrail'in soykırımına sessiz kalmalarını kınıyoruz."

Ejder Açıkkapı, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde krom fabrikasında çalışan işçilerin bir süre önce greve gittiğini anımsatarak, işverenin işçilerle görüşme yaptığını, bu sırada onları küçümseyen ve insanlık onurunu hiçe sayan bir tavırla konuştuğunu dile getirdi. İşverenin görüşmede bölge siyasetçilerini töhmet altında bırakan bir iddiada bulunduğunu görüntülerde izlediğini ifade eden Açıkkapı, "İşçi almanız için sizden iki maaş isteyen siyasiler kimlerse bunu açıklayın. Açıklamazsanız namertsiniz, açıklayamazsanız müfterisiniz." dedi.

Söz konusu firmanın dün ocakları kapatıp işçileri ücretsiz izne gönderdiğini de belirten Açıkkapı, "Yaptığınız iş yanlıştır, iş ahlakına uymamaktır. 'Hepinizi kapı dışarı koyarım.' demekle, hiç kimseyi kapı dışarı edemeyeceğinizi bilmenizi isterim. Türkiye'de hukuk var, herkes buna saygı duyacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Srebrenitsa katliamını hatırlattı - Son Dakika

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