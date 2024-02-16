AK Parti Milletvekili Gökçek, Yılmaz Büyükerşen hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, Yılmaz Büyükerşen hakkında suç duyurusunda bulunacak
ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yılmaz Büyükerşen'in "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya" sözlerinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.
Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sarf ettiği "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Yılmaz Büyükerşen'in köküne bakmak lazım"
Gökçek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Yılmaz Büyükerşen'in geçmişinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, "Yılmaz Büyükerşen'in köküne bakmak lazım. Demek ki dedeleri ya da onun büyük dedeleri, bizim memleketimizde pek alakalı olan kişiler değilmiş. İstanbul'u fetheden o büyük komutan, peygamber tarafından müjdelenmiş olan o komutan ve o ordular için ' kız bulmak için onlar savaşa gider' ifadesi kullanmaya kalkıyor. Yavuz Sultan Selim, buralardan Mekke ve Medine'ye giderek oraları da fethetmiş ve topraklarımızı çok ciddi anlamda oralara kadar uzandırmış bir padişahtır. 'Bunlar karıları öldükleri zaman karı bulmak için böyle yapıyorlar' diyor. Bu bir ahlaksızlıktır. Yılmaz Büyükerşen, aşağılık bir adamdır. Bunu çok net olarak söylüyorum. Böyle insanların siyasete yer almaması gerekiyor. Biz Osmanlı torunuyuz. Bu cumhuriyetin evlatlarıyız. Ülkemizle, cumhuriyetimizle Türkiye ile gurur duyuyoruz, tıpkı Osmanlıyla duyduğumuz gibi. Bir insan kendi ecdadıyla ilgili bu lafı söylüyorsa, bu kişinin mutlaka benim gözümde kanında bir bozukluk vardır. Bunun dedesini sülalesini araştırmak lazım" ifadelerini kullandı.
"Hukuk yoluyla ve toplumun önünde sözlerimizle kendisine haddini bildirme noktasında elimizden geleni yapacağız"
Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelinde Osmanlı'ya karşı yapılan hakaretler olduğunu ifade eden Gökçek, "İnsan kendi ecdadına hakaret eder mi? İnsan kendi dedesine hakaret eder mi? Dünyanın hangi toplumunda böyle bir şey vardır? İşte bizim ülkemizde kendini aydın diye geçindiren, bu kelimeleri söyleyen Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e ne yaptı? Çekirdek çıtlayan eşek heykeli ya da işte mumyalardan bir müze yaptı. Şimdi bu kişi kalkmış, Eskişehir'de düzgün bir hizmeti olmayan, düzgün bir eseri olmayan bir kişi. Kendini de üniversitede öğretmen işte 'hoca' olarak adlandıran bu kişi kalkıyor, Osmanlıya hakaret ediyor, hadlerini bilecekler, konuştukları her kelimeyle Osmanlı kelimeyi konuşurken hadlerini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz hukuk yoluyla ve toplumun önünde sözlerimizle kendisine inşallah bu haddini bildirme noktasında elimizden geleni yapacağız.
Öte yandan Gökçek, Büyükerşen'in Osmanlıya hakaret edemeyeceğini belirterek, "Bunu kime söylerseniz söyleyin, bu bir hakarettir ki bunu eğer ecdadımıza söylüyorsanız hakikaten utanmanız lazım" dedi.
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