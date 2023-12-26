 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu belirtti

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Erdem, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu ve İsveç'in Türkiye'ye karşı düşmanlık besleyen terör örgütlerine mesafe koymadığı sürece NATO'ya girişinin yapılmaması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsveç\'in NATO\'ya girişine karşı olduğunu belirtti
26.12.2023 - 19:06,
Abone Ol

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, " İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit edilmesinin tesadüf olmadığını belirten Erdem, "bunun arkasında İsrail, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin tamamının olduğunu" söyledi.

Erdem, " Gazze'ye uzanan, aylardır soykırım yapan el, Kuzey Irak'ta bizim Mehmetçiğimize uzanan elle aynı." ifadesini kullandı.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, terör saldırısıyla ilgili ortak bildiri yayımladığını anımsatan Erdem, CHP'nin bildiriye imza atmadığını hatırlattı. Erdem, "CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri düşünerek bu hareketleri yapıyorsa yanılıyor. Ortada bir memleket meselesi var, parti meselesi yok." diye konuştu.

NATO'ya İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsatan Erdem, yıllarca terör örgütünü besleyen kaynaklara bakıldığında, İsveç'in de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Erdem, şöyle devam etti:

"İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, AK Parti, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu belirtti - Son Dakika


20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi

Son Dakika
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili İsmail Erdem, İsveç'in NATO'ya girişine karşı olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement