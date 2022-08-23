Milletvekili Uygur: "Kadınlar el attıkları her işte başarılı olacak güce sahiptir" - Son Dakika
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Milletvekili Uygur: "Kadınlar el attıkları her işte başarılı olacak güce sahiptir"

23.08.2022 16:48
Milletvekili Uygur: "Kadınlar el attıkları her işte başarılı olacak güce sahiptir"

AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, Balıkesir'de ilçe ilçe mahalle mahalle Balıkesir'i gezerek kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, Balıkesir'de ilçe ilçe mahalle mahalle Balıkesir'i gezerek kadınlarla bir araya geldi.

Erdek, Bandırma, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinde kırsal mahalle ziyaretleri yapan Milletvekili Uygur, İvrindi'de fabrika ziyaretinde çalışan kadın işçilere, "Kadınlar el attıkları her işte başarılı olacak güce sahipler. Yaptıkları her işte başarılı olan, hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımızı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı ziyaretiyle Erdek programına başlayan Milletvekili Belgin Uygur, ilçe teşkilatıyla bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sonrasında Erdek Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Meliha Söğüt ve üyelerle sohbet edip taleplerini ve sorunlarını dinleyen Uygur, çözümü için ilgili makamlarla görüştü. "Sevgi her engeli aşar" diyen Uygur, engellilerin ve ailelerinin her daima yanında olduklarını söyledi, esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı, hal hatır sordu.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifini ziyaret eden Milletvekili Uygur, tarımsal faaliyetlerde önemli bir yere sahip olan zeytin yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili kooperatif başkanı Abdullah Şenol ve yönetimiyle istişarelerde bulundu.

AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatıyla birlikte Bereketli, Yeni Sığırcı ve Doğruca mahallelerini de ziyaret eden Milletvekili Uygur, kahvehane ziyareti, yaşlı ve hasta ziyareti yaptı esnaf ve vatandaşla selamlaştı, taleplerini ve görüşlerini dinledi. Uygur, taleplerin ilgili makamlara iletilip sonuç alınması noktasında girişimlerde bulundu.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanındayız"

Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde halk oyunları, atletizm ve modern pentatlon çalışmaları yapan çocukları ve gençleri ziyaret eden Milletvekili Uygur, sporcularla gelecek planları, çalışmaları ile ilgili tek tek sohbet etti.

İvrindi'de kadın çalışanların çoğunlukta olduğu çuval fabrikasını ve soğuk hava deposuna ziyarette bulunan Milletvekili Uygur, kadınlarla sohbet edip kolaylıklar diledi. Uygur, "Kadınlar el attıkları her işte başarılı olacak güce sahipler. Yaptıkları her işte başarılı olan, hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımızı tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Akçal Mahallesi'nde çilek tarlasında çilek toplayan Milletvekili Uygur, "Balıkesir'imizin her köşesinde ayrı bir tat, ayrı bir lezzet var" dedi, bu eşsiz lezzetleri tatmak isteyenleri Balıkesir'e davet etti.

İlçe ziyaretleri sonrası açıklama yapan Milletvekili Uygur şunları söyledi:

"Gittiğimiz bütün ilçelerde bizleri muhabbetle karşılayan, bağrına basan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, kapı kapı geziyoruz hal hatır soruyoruz. Talepleri varsa alıyor, çözüm bulmak için ilgili makamlarla görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'miz 21 yaşında. Gittiğimiz her yerde 21 yıldır neler yaptığımızı, şehrimizi, ülkemizi hangi noktadan nereye getirdiğimizi anlatıyoruz. Hemşehrilerimiz de ülkemizin ne kadar ileriye gittiğinin farkında zaten. Bunu da bizlere gösterdikleri ilgi ve alakayla anlatıyorlar. Bizler de ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2023... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılın tecrübesi, 21 yaşın enerjisiyle ilk günkü aşkla ve heyecanla hemşehrilerimizle, milletimizle, el ele gönül gönüle hedeflerimize yürüyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan bütün ilçe teşkilatlarımıza ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Uygur: 'Kadınlar el attıkları her işte başarılı olacak güce sahiptir' - Son Dakika

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