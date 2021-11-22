Üye Girişi
AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak - Son Dakika

AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak

22.11.2021 16:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim kanununa yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, "Meclis'e sunulacak hale getirdik. MHP ile Cumhur İttifakı'nın bileşenleri noktasında bir ihtilaf hiç olmadı. İstediğimiz anda Meclis'e vereceğiz ve inşallah yasalaşacak" dedi. Yavuz, muhalefetin erken seçim çağrılarına yönelik ise "Kanunun öngördüğü formülasyon nedeniyle seçimler 18 Haziran 2023'te olacak." sözlerine yer verdi.

AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"50+1 İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan '50+1' konusunda konuşan Yavuz, "Bizim 50+1 ile ilgili bir çalışmamız yok. Cumhurbaşkanlığı sistemini, başkanlık sitemini konuştuğunuz anda da 50+1 ilk akla gelen temel taşlardan bir tanesidir. Elbette hakkında ayet yok, başka türlü de formüle edilebilir bu ama o gün böyle olmasının doğru olacağı noktasında karar verildi. Ondan sonraki süreçte de ben partimin hiçbir platformda 50+1'i, 'ya olmalı mıydı, olmamalıydı, değişmeli miydi' şeklinde bir tartışmada olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim; bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin biri öneri getirebilir mi, getirebilir. Şahsen ben de merak ederim. Gerçi muhalefet başkanlık sistemiyle devam etmeyi istemiyor. Bizim şu anda bunu değişelim, buna ilişkin yasal düzenleme yapalım, anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil" dedi.

"SEÇİM YASASINI İSTEDİĞİMİZ ANDA MECLİS'E SUNACAĞIZ"

AK Parti'li Yavuz, bir soru üzerine seçim kanununa ilişkin çalışmalarının olduğunu belirterek, "Uzun uzun üzerinde çalıştık, biz çalıştık, MHP çalıştı ardından birlikte çalıştık. Meclis'e sunulacak hale getirdik. MHP ile birlikte dolayısıyla 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri noktasında bir ihtilaf hiç olmadı. Çok net bir şekilde ittifak halinde olduğumuz bir değişiklik durumu hazırlanmış durumdadır. İstediğimiz anda Meclis'e verecek ve inşallah yasalaşacak. Elimizden geldiği kadar o değişiklik miktarını azaltmaya çalıştık. Fazla tutmadık çünkü 'Az olsun, çok önemli noktalara ilişkin olsun' dedik. Kaldı ki seçim kanunlarına ilişkin tamamına yönelik bir değişikliği de arzu ediyoruz, AK Parti olarak. Dünyanın hiçbir yerinde 5 tane seçim kanunu yok. Bizde 5 tane seçim kanunu var" diye konuştu.

"SEÇİMLER 18 HAZİRAN 2023'TE YAPILACAK"

Muhalefet liderlerinin her fırsatta dile getirdiği erken seçim çağrılarına da değinen Ali İhsan Yavuz, teorik olarak erken seçimin mümkün olduğunu ama olması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Yavuz, seçimin zamanında olacağını belirterek, "Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür. Kanunun öngördüğü formülasyon sebebiyle seçimler 18 Haziran 2023'te olacak. Seçim kanununa ilişkin bir çalışmamız var. Hazır bir şekilde bekliyor. O da önümüzdeki süreçte partimizin öngördüğü bir takvim çerçevesinde ama 2023 Haziran'ına 1 yıl kalmadan, önceki bir süreçte Meclis'in gündemine gelecek ve kanunlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN ADAYIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

AK Parti'li Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını çok iyi karşılayacağını belirterek, "Ama ben Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını öngörüyorum. Kanaatim Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının da aday olmayacağı noktasındadır. 'Millet İttifakı' içindeki partilerden birinin genel başkanının aday olmayacağı kanaatindeyim. Bunların dışındaki adaya kafa yoracakları öngörüyorum" diye konuştu.

AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Seçimler, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak - Son Dakika


Son Dakika

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi 16:13 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı 11:43 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı

Son Dakika Haberleri
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
16:01 Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı         
16:20
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti, Muhalefetin erken seçim çağrısına cevap verdi: Seçimler 18 Haziran 2023'te olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement