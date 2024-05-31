AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başlıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başlıyor

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için partililer Kızılcahamam'a gelmeye başladı. Toplantıda yerel seçim sonuçları ve parti çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantıda, bakanlar ve parti yöneticileri sunumlar yapacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

31.05.2024 15:38
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AK Parti'nin çalışmalarının ve yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için partililer Kızılcahamam'a gelmeye başladı.

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, yarın Kızılcahamam'da başlıyor. AK Parti kampı için partililer Kızılcahamam'a gelmeye başladı. Kızılcahamam'ın girişi AK Parti ve Türk bayrakları ile donatılırken, kamp alanında ise güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu görüldü. Otel girişine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın olduğu fotoğraf konularak, "Yiğit Analar, Yiğit Evlatlar Doğurur, Sayın Cumhurbaşkanımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asıldığı görüldü. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin basın çadırını ziyaret ederek, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak

AK Parti kampı, 1 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak. Oturumda AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak. Daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Kampta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri sunum yapacak

İstişare ve değerlendirme kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek. Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunumlar gerçekleştirecek.

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak genel istişare ve değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başlıyor - Son Dakika

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