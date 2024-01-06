AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok\'a tebliğ etti

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler için yarın Haliç Kongre Merkezi'nde 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak. İsimler açıklanmadan önce ise kulis bilgileri ortaya çıktı. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u belirlediği öne sürüldü.

AK PARTİ'DE YARIN KRİTİK GÜN

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak.

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK OLDU

Gelen kulis bilgilerine göre ise İstanbul ve Ankara'nın da olduğu birçok ilde AK Parti'nin adayları sızdı. Gelen kulis bilgilerine göre AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u seçti.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.