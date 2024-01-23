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AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste - Son Dakika
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AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. İşte isim isim liste.

23.01.2024 - 19:45,  Güncelleme: 20:20
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AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe adayları kulislerden sızdı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

AK Parti\'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
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AK Parti, Ankara, Yaşam, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste - Son Dakika
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