AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alp, seçim kampanyalarına Yunus Emre'nin 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' sözünden hareketle başladıklarını söyledi. Odunpazarı ilçesindeki sorunlara değinen Alp, kentsel dönüşüm, temizlik, su fiyatları ve ulaşım gibi konulara çözüm getirecek projeler hazırladıklarını belirtti.

10.03.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelin restoranında düzenlenen toplantıda konuşan Alp, seçim kampanyalarına Yunus Emre'nin "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" sözünden hareketle başladıklarını söyledi.

Kampanyaları süresince toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Alp, "El ele, her sokakta, her evde, her yerde olmaya çalışıyoruz. Kampanyamız şu anda çok güzel gidiyor. Gördüğümüz ilgi, alaka, samimiyet çok üst seviyede. İnşallah, Odunpazarı'nın 85 mahallesi ve 440 bin nüfusuyla bu birlik, beraberliği 1 Nisan sabahına taşıyıp Odunpazarı'na hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Odunpazarı ilçesinde her mahallenin ayrı ayrı sorunları olduğuna dikkati çeken Alp, "Benim çalışma sistemim şöyledir, 'En çok niye talep var? Nereden başlamak lazım?' En çok taleplerden bir tanesi, sadece 71 Evler, Emek veya Orhangazi mahalleleri değil merkezdeki sorunlar da bir araya geldiği zaman maalesef çok ciddi temizlik sıkıntısı var. Çöp sıkıntısı var. Bu, bütün vatandaşların, mahallelerin ortak sıkıntısı. Temizlik konusunda Odunpazarı bölgesinde geri dönüşüm konusunda da çok büyük sıkıntı var. Geri dönüşüm kutularının olmadığını, geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıramadıklarını, bu çöplerin toplanmadığını ve çöp kovalarının olmadığını görüyoruz. Odunpazarı'nda 85 mahallenin ortak derdi bu. İkincisi de su fiyatlarının çok yüksek olması. Suyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Otopark ve ulaşım sıkıntısı çok ciddi boyutlarda ulaştı." diye konuştu.

Odunpazarı'nda kentsel dönüşüm için ciddi talepler olduğunu ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Gerçekten Karapınar'dan Gündoğdu'ya, Emek'ten 71 Evler'e, Huzur Mahallesi'ne. Sadece orada değil Büyükdere'de, Çankaya'da, kentsel dönüşüm ve kat artışı acilen gerekiyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum, Odunpazarı Eskişehir'in en büyük ilçesi. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip. Organize sanayi bölgesi çok hızlı büyüyor. Organize sanayi bölgesi kendi imarını, altyapısını kendisi yapıyor. Katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Organize sanayi bölgesinin bu kadar hızlı büyümesine karşılık Eskişehir belediyelerinin de bu büyümeye ayak uydurması gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz, çevre yolu trafiği taşımıyor. Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar farklı mesai saatleri uygulamasıyla çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bunu çözmek lazım. Eğer bu çözülmezse birkaç sene sonra organize sanayi bölgesi bu hızla büyümeye devam ederse 1-2 sene sonra şu anki trafiği, park sorunu ve ulaşımla '2 sene önce daha iyi giderdik' diyecek duruma geleceksiniz."

Alp, her mahallenin ayrı ayrı sorunları olduğunu ve sorunların çözümüne yönelik projelerini de hazırladıklarını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp, kendisine yöneltilen "Odunpazarı Belediye Başkanlığı için 17 adayın olmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aday ne kadar çok olursa demokrasi şöleni olur. 17 değil de 25 de olabilirdi. Bizim için önemli olan vatandaşın ne düşündüğü. Ben halkın içindeyim. Zaten belediye başkanıyım. Bundan önce ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Yine halkın içindeyim. Halkla birlikteyim. Talepleri yerinde görüyorum. İnsanlarla beraber oluyorum. Biz önemli olan şu, halkla iç içe olmak. Adayın çok olması az olmasından ziyade vatandaşın ne düşündüğü, ne yapmak istediğimiz ve nasıl yapmak istediğimizdir. Ben Odunpazarı'na hizmeti birlikte yapmak istiyorum. Onun için adaylarımızın hepsine başarılar diliyorum. Samimiyet ve birlik içinde 'Gönüller yapmaya geldik' diyoruz. Dostça bir seçim olmasını diliyorum. Bizim niyetimiz, Odunpazarı'na, şehrimize hizmet etmek."

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer de katıldı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Özkan Alp, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
11:12 Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı
10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
13:24 Dani Alves’in intihar iddialarına avukatından yanıt Dani Alves'in intihar iddialarına avukatından yanıt
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz Irak ve Suriye kuzeyinde 11 terörist etkisiz
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 13:44:07. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement