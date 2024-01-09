AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, coşkuyla karşılandı

AK Parti'nin yerel seçimlere Ordu'dan ikinci kez aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte coşkuyla karşılandı. Parti il binasında teşkilat mensuplarına seslenen Güler, "Biz temiz siyaset yapacağız. Çatışmayı, tartışmayı, kavgayı bırakacağız. Burası bir huzur iklimi içerisinde yaşayan muhteşem bir yer" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, 11 büyükşehir ve 15 il belediyesinde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut başkan Mehmet Hilmi Güler, ikinci kez aday gösterildi. Törenin ardından bugün uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen Güler, partililer tarafından karşılandı. Davul-zurnalı ve meşaleli karşılamada partilileri selamlayan Güler, kara yoluyla geldiği Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti.

'SİYASET, SONUÇ ALMA SANATIDIR'

AK Parti Ordu İl Başkanlığı'na gelen Güler, partilileri tarafından da coşkuyla karşılandı. Daha sonra toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Güler, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Tekrar doğup büyüdüğü şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükrederek konuşmasına başlayan Güler, "Siyaset, sonuç alma sanatıdır. Herkes ne kadar uğraşırsa uğraşsın nasip neyse o olur. Alın yazısı ona göre, her şey ona göre. Gayret tabii önemli, niyet çok önemli. Biz çalışmalarımızı ne için yaptık; bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için" diye konuştu.

'BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM'

Konuşmasında birliktelik mesajı da veren Güler, "Biz Ordu'da da çok güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Bizim her şeyimiz var. Bizim kötümüz yok. Biz iyi insanlarız. Bir amaç doğrultusunda bir araya gelmemiz lazım. Bize Allah büyük özellikler vermiş. Muhteşem bir liderimiz var, dünya liderimiz. Hatırlarsınız 'Muhtar bile olamaz' dediler. Biz İstanbul'da beraber çalıştık. Daha sonra aynı otobüste hapishaneye götürdük. O demir kapının üzerine kapanmasını hatırlıyorum. Daha sonra oturduk konuşurken 'Ar-Ge'yi kur' dedi bana. Daha ortada parti yok. Projeler hazırladık. O projelerden sonra Türkiye'nin ihtiyaçlarını tespit ettik. Sonra partiyi kurduk. O zaman paramız falan yok. Kuruculara ben proje sipariş ettim. Herkesin kendi uzmanlık alanlarından bir çekirdek oluşturduk. Kendi yağımızla kavrulmak bu işte. Çalışmaları yaptık. Biz hatta bazılarına görev teklif ettik, 'Bir yürüyüşünüzü görelim' dediler, gelmediler partiye. Onların arasında başbakan bile olan oldu. 'Benim vakfım var' deyip bizi reddeden arkadaşlar, daha sonra değişik görevlere geldiler. Biz hep böyle mutfakta çalışma yaptık. Mühim olan iş yapmak. Proje üretmek. Hayat ileriye doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılır. Geriye doğru sardığınız zaman çok iyi anlıyorsunuz nelerle karşılaştığınızı. Daha anlam kazanıyor ve ondan sonra hepsini yerine oturtuyorsunuz. Buradaki şey şu; bu kaynaklarımızı nasıl kullanacağız?" ifadelerini kullandı.

'YENİ DÖNEMDE YAPTIKLARIMIZIN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ'

Güler, yeni döneme yönelik hedeflerine değinerek, "Bizim Ordu olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ordu'nun kuvvetli, zayıf taraflarını, tehditlerini ve imkanlarını koyduğunuz zaman bir analiz yapıyorsunuz. Ordu muhteşem. Havası, suyu, toprak zenginliği, insan kaynakları, coğrafyası. Yeni dönemde yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağız. Biz şu anda 2 bin 150 kilometre yol yaptık. Tüm zamanların rekoru. Aynı zamanda da 1900 kilometre su hattı döşedik. Yani İstanbul'a gidip geliyorsunuz, bir de bir yarı yol daha yapıyorsunuz. Bu yetiyor mu, yetmiyor. Geri kalan zamanda, zannediyorum 2 yıl içerisinde Ordu'nun su ve yol meselesini, nasipse hepsini halledeceğiz. Ben Allah'ın izniyle buna inanıyorum. Zaten biz bütün paramızı, kaynağımızın yüzde 95'ini altyapıya harcıyoruz. Bizim diğer çalışmalarımız ilaveten yaptığımız işler. 5 yılın 2 yılı pandemiyle geçti. 1 yıl da deprem oldu. Bu kadar çalışmayı çok şükür sizlerle beraber yaptık" ifadelerini kullandı.

'HUZUR İKLİMİ'

Güler, teşkilat mensuplarına da uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:

"Teşkilat her şey. Teşkilatsız hiçbir şey olmaz. Bütün çalışmaları sizlerle beraber yapacağız. Hem bilgi olarak, hem güç olarak, hem ekip olarak çok güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız, hanımların katkısından çok memnun. Özellikle hanım kardeşlerimize çok teşekkür ediyor. Onlardan Allah razı olsun. Bizim en büyük zenginliğimiz, hep beraber bu kampanyayı başlatıp, sonuna kadar gitmek. Ben Allah nasip etti bu göreve geldim. Hayatım boyunca da talip olmadım, hep nasip meselesiydi. Biz temiz siyaset yapacağız. Çatışmayı, tartışmayı, kavgayı bırakacağız. Burası bir huzur iklimi içerisinde yaşayan muhteşem bir yer burası. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Kavga etsen de, etmesen de nasip neyse o oluyor. Sizden istirhamım şu; yeni siyasetçiler yetiştirelim. Yeni teknik adamlar yetiştirelim. Ankara'daki bürokratlarımızın hemen hemen hepsi daire başkanı, müdür seviyesinde. Yeni genel müdürler, yeni bakanlarımızın olması lazım. Bizim partide kadro dışı kalmak diye bir şey yoktur. Basketbol gibidir. 10 dakikalığına çıkarsın, tekrar girersin. Onun için Cumhurbaşkanımız bu noktada çok anlayışlı bir şekilde, eğer çok kötü bir hata yapmadıysa ki onun bile affı mümkün. Onun için biz burada takım oyunuyla güzel bir çalışma yapacağız."

Güler, konuşmasının ardından partililerinin tebriklerini kabul etti.