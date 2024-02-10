AK Parti Rize İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı

Politika

AK Parti Rize İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için 11 ilçe ve 6 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıyla AK Parti'nin Rize belediye başkan adayları tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 11 ilçe ve 6 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Rize Belediye Başkanlığı için mevcut Başkan Rahmi Metin'in adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bugün ise Hemşin Belediye Başkan adayı Halim Kazım Bekar, Derepazarı Belediye Başkanı adayı Şaban Kalça, Çamlıhemşin Belediye Başkan adayı Ömer Altun, İkizdere Belediye Başkan adayı Abdi Ekşi, İyidere Belediye Başkan adayı Saffet Mete, Kalkandere Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz, Güneysu Belediye Başkan adayı Rıfat Özer, Fındıklı Belediye Başkan adayı Gürhan Kutluata, Pazar Belediye Başkan adayı Ekrem Kılıç, Ardeşen Belediye Başkan adayı Said Yaşayan, Çayeli Belediye Başkan adayı İshak Karahan, Tunca Belediye Başkan adayı Ramazan Topçu, Muradiye Belediye Başkan adayı Musa Sürayya Balcı, Madenli Belediye Başkan adayı Bayram Ali Sarı, Büyükköy Belediye Başkan adayı Hamza Saruhan, Kendirli Belediye Başkan adayı Alaettin Serdar ve Salarha Belediye Başkan adayı Hasan Kara olarak açıklandı.

"Rize olarak 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız"

Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak, yerel seçimlerde Rize Merkezle birlikte bütün ilçe ve beldeleri kazanarak yeni bir destan yazacaklarını vurgulayarak, "Rize her zamanki gibi coşkulu, her zamanki gibi seçimlere hazır. Buradan herkese söylüyoruz 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Bugün Genel Başkan Yardımcımızla Artvin'deydik. Orada ki adayları açıkladı. Şimdi de Rize'deyiz. Gençlik ve Spor Bakanı olarak kabinede ülkemizi, Rize'mizi temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin 4 bir yanında spor yatırımlarını takip ediyoruz. Ülkenin gençleri için hizmete devam ediyoruz. 460 tane gençlik merkezimizde 320 tanede genç ofisimiz ve 850 tane yurtlar ile toplam 950 bin üniversiteli gencimize ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerden enerji almaya geldik. 6 Şubat depremini yaşadık. Çok üzüldük. 53 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybederken 120 bine yakın vatandaşımız yaralandı. Bizim de deprem bölgesinde yoğun bir çalışmamız var. Pankartlarda görmüş olduğunuz gibi 'babalar özünü tutar' İşte o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan söz verdimi sözünü tutar. Şimdi bizde buradan söz vermemiz lazım. 31 Mart'ta Rize olarak 18'de 18 yapmamız lazım. Burada bütün teşkilatlarımızla çalışacağız. Yine Rize olarak 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE