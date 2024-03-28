AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Canlı Hayvan Pazarı ve Şire Pazarı esnafını ziyaret etti

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Canlı Hayvan Pazarı ile Şire Pazarındaki esnafı ziyaret etti.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er'in ilk durağı Canlı Hayvan Pazarı oldu. Burada kırsal bölgelerden hayvanlarını satışa getiren yetiştiriciler ile görüşen Er'e çiftçiler desteklerini açıkladı. Üreticilerin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Sami Er, göreve geldiklerinde tüm sorunları kısa sürede çözme adına yoğun gayret sarf edeceklerini dile getirdi. Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Şire Pazarı esnafı ile bir araya geldi.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Sami Er, Malatya'nın sorunlarını çok iyi bildiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıracağız. En birinci önceliğimiz, en son insanımız kalıcı konutuna erişinceye kadar en son esnafımız kalıcı iş yerine erişinceye kadar bize durmak da yasak, yorulmak da yasak" dedi.

"Devlet vatandaşının her zaman malının garantörüdür"

Şire Pazarı esnafının sorunlarını bildiğini ifade eden Sami Er, "Herkes de şu endişe var, 'Seçimden sonra bizi kaldıracaksınız'. Böyle bir şey olabilir mi? Bir algıdır yönetiliyor maalesef. Piyasa da işte burası olduğu gibi yine rezerv alanları ile ilgili de çeşitli algılar yönetiliyor. Şu anda Malatya'mıza 43 tane rezerv alanı ilan edilmiş. Bu rezerv alanlarında yerinde dönüşüm olacak. İnsanlarımız evlerinde kendi mahallelerinde kendi sokaklarında yaşamaları için böyle bir yönteme gidildi. Maalesef öyle bir algı yayıyorlar ki işte buralara çökecekler diye. Allah aşkına devlet hiçbir zaman milletin malına çöker mi kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün mü? Devlet bir kere vatandaşın garantörüdür. Bir vatandaşın malını korumakla görevlidir. Allah izin verirse siz bizi seçerseniz, sizleri mağdur eder miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Her zaman yüz yüze bakacağız. Burayla ilgili birtakım spekülasyonlara inanmayın" dedi.

Hiçbir esnafın yerinden zorla edilemeyeceğinin altını çizen Er, "Şimdi burada bir ticari bir sirkülasyon var. Kimi insanları zorla şuraya gideceksiniz, zorla buraya gideceksiniz diye bir şey söylememiz mümkün değil. Bunu biz de kabul etmeyiz. Hiçbir vicdan da kabul etmez. İçiniz rahat olsun, onun için hiçbir tereddüdünüz olmasın" ifadelerine yer verdi.

Yine çeşitli algılarla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Malatya'da kaybettiği yönünde dedikoduların yayıldığına da dikkat çeken Büyükşehir Adayı Sami Er, "Yaptığımız araştırmalarda AK Parti ve Cumhur İttifakı açık ara önde götürüyor. Burada sadece belli bir grup tarafından AK Parti'nin ve Sami Er'in oylarını nasıl tırtıklayabiliriz, nasıl biraz daha düşürebiliriz bunun çabası içerisindeler. Bununla da ne elde edecekler, hakikaten anlayabilmiş değilim. Onun için rahat olun, Allah'ın izniyle hep birlikte sizlerin de desteğiyle 1 Nisan sabahı göreve geldiğimizde bunları artık konuşmayacağız. Şunu özellikle söylüyorum. Biz Malatya'yı Malatyalılara birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle ortak aklı burada egemen kılacağız"

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın da burada yaptığı konuşmada göreve geldikten sonra Şire Pazarı esnafının daha rahat çalışması için ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirterek, "Tabii ki sorunlarınız var sıkıntılarınız var, bunun da farkındayız. Şire Pazarının yapısından işte ağır hasar, orta hasar, taşınma hikayesi hepsini biliyoruz. Bunun farkındayız kıymetli arkadaşlar. İçiniz rahat olsun Allah'ın izniyle ortak aklı burada egemen kılacağız. Birlikte en güzel kararları vereceğiz. Hiçbir şeyi oldu bittiye getirmeyeceğiz. Bizler iktidar partisi mensupları olarak yarın altında ezeceğimiz bir cümleyi kuramayız. Bundan müsterih olun. Birlikte ortak bir karar alacağız. Uygun bir çözüm bulacağız" dedi.

Seçimlerde uygunsuz bir duruma müsaade etmeyeceklerini ve hiçbir oylarını kaptırmayacaklarını ifade eden Taşkın, "Tahriklere gelmeyeceğiz, vakarlı duruşumuzla oyumuza sahip çıkacağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Hep birlikte ortak akılla Allah'ın izniyle Malatya'mızı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şire Pazarı'nın tüm sorununa vakıfım"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise bu seçimlerde AK Parti'nin kullandığı 'Adil Belediyecilik' sloganına dikkat çekerek, "Bunun özellikle altını çiziyorum, bakın adil belediyecilik diyoruz. Adil belediyecilik ne demek? Aynı anda bütün arkadaşlarımızın esnafımızın, tüccarımızın ticaret erbaplarımızın ya da sanayicinin, çiftçinin, memurun aynı anda haklarını eşit olarak koruyacağım demek. Allah'ın izniyle ne bugün ne 31 Mart'a 3 gün kala ne 31 Mart'tan sonra bizim derdimiz sadece gelip burada seçim öncesi size propaganda yapmak değil" dedi.

Şire pazarının taşınması konusunda tüm duruma vakıf olduğunu da ifade eden Babacan, "Aylardır süren pazarın taşınma meselesinin içindeyim. Oradaki dükkanların ne olacağı, oradaki dükkanların yeterli olup olmadığı, kaç tane olduğu, burayı nasıl değerlendireceğimiz, burayı nasıl kullanacağımız, oradaki dükkanların çok yüksek fahiş fiyatta oluşu bunların hepsinin farkındayız. Böyle bir şeyi en başta ben istemem. En az sizin kadar biz bu meseleyi güzel bir şekilde çözmek için dertleniyoruz. Çünkü şunun bir çözüm olmadığını biliyorum. Hiçbir zaman da olmayacak. Bakın belediye başkan adaylarımız burada. Büyükşehir Başkan Adayımız inşallah Sami Er, sizin desteğiniz ile 1 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediye başkanımız olacak. İnşallah Bayram Başkanım burada sizin desteğiniz ile Battalgazi Belediye Başkanımız olacak. Ben buradayım hiçbir yere gitmiyoruz, hiçbir yere gitmeyeceğiz de. 1 Nisan'dan sonra da gitmeyeceğiz. Sizleri buradan zorla çıkarmak gibi bir anlayışımız olmadı" diye konuştu.

Babacan ve adaylar daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakına güçlü bir destek istediler. - MALATYA