Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımızın ekonomi programıyla ilgili desteği tamdır"

"(İsrail- İran gerginliği) Netanyahu ve ekibi bir bölgesel savaş çıksın ve adeta bu savaşa da Amerika Birleşik Devletleri dahil olsun diye maalesef son derece riskli bir senaryonun peşinde koşmaktadır. Tabii bu konuda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere herkesin sağduyulu olması gerekir"

"( Yunanistan'ın) Deniz Parkı eylemlerine Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini bir kere daha ifade ediyoruz"

"'MYK, Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı?' diye soruyorsunuz. Bu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir"

"İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı buradan gidiyor' ya da buna benzeri şeylerin hepsi spekülatiftir"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekonomi programıyla ilgili, ekonomi programımızı yürüten Bakanımız Mehmet Bey ile ilgili olarak birtakım spekülasyonlar sık sık sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi programıyla ilgili desteği tamdır. Bu konuda ekonomi yönetimimize güveniyoruz" dedi.

AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor. Toplantı devam ederken basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail ve İran arasındaki gerilim hakkında konuşan Çelik, İsrail'in bölgesel bir savaşa yol açmadan eylemlerine son vermesi gerektiğini söyledi. Seçim sonrası merak edilen konulardan biri olan değişim konusunda da Çelik, yapılacak değişimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğunu ve Erdoğan'ın uygun zaman ve koşullarda bunları gerçekleştirebileceğini söyledi.

"Netanyahu ve ekibinin yaptığı her şey kendi ülkelerini ve bölgeyi daha da güvensizleştirmekten başka bir sonuç göstermeyecektir"

Şu anda bütün dünyanın konuştuğu tek bir konu olduğunu ve bunun da İsrail ve İran arasındaki gerilim olduğunu söyleyen Çelik, "Netanyahu ve ekibinin bir katliam siyaseti takip etmesiyle bölgedeki tansiyonun daha da yükseleceğini, hatta Netenyahu ve ekibinin bölgedeki tansiyonu yükseltmek üzere kasti hesaplı ve sistematik bir politika izlediğini ifade etmiştik. Daha da ötesi bir şekilde Netanyahu ve ekibi bir bölgesel savaş çıksın ve adeta bu savaşa da Amerika Birleşik Devletleri dahil olsun diye maalesef son derece riskli bir senaryonun peşinde koşmaktadır. Tabii bu konuda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere herkesin sağduyulu olması gerekir. Çünkü sık sık Batılı devletlerin vurgu yaptığı İsrail'in güvenliğiyle bu konunun herhangi bir alakası, ilgisi yoktur. Hatta bir devletin güvenliğinden bahsedilecekse Netanyahu ve ekibinin yaptığı her şey kendi ülkelerini ve bölgeyi daha da güvensizleştirmekten başka bir sonuç göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasındaki soruna yönelik net bir çözümün olduğunu söyleyen Çelik, öncelikle ateşkesin sağlanması gerektiğini ve daha sonra iki devletli bir çözüme gidilmesi gerektiğini, son olarak da başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulması ve tanınmasının elzem olduğunun altını çizdi.

"Deniz Parkı eylemlerine Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini bir kere daha ifade ediyoruz"

Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan normalleşme sürecine dair konuşan Çelik, "Bütün bu normalleşme çabaları güzel bir şekilde devam ederken bir sıkıntılı adım söz konusu. 16-17 Nisan tarihlerinde Yunanistan bir Okyanuslar Konferansı düzenliyor ve çevre faaliyeti adı altında Ege Denizi'nde ve İyon Denizi'nde iki bölgeyi Deniz Parkı olarak ilan etmeye dönük bir yaklaşım sergiliyor. Bunun kuşkusuz bütün bu süreci hem bu normalleşme sürecini sabote eden hem de bu çevre hassasiyetini tek taraflı bir irade ile Deniz Parkı ilan etme yoluyla aslında istismar eden bir durum olduğunu değerlendiriyoruz. Yunanistan'a bir kere daha diplomasi yolundan ayrılmaması gerektiğini, normalleşmeye zarar verecek herhangi bir adım atılmaması gerektiğini ve bu çerçevede de Deniz Parkı eylemlerine Türkiye'nin hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini bir kere daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın ekonomi programıyla ilgili desteği tamdır"

Uygulanan ekonomi programına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin tam olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ekonomi programıyla ilgili, ekonomi programımızı yürüten Bakanımız Mehmet Bey ile ilgili olarak birtakım spekülasyonlar sık sık sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi programıyla ilgili desteği tamdır. Bu konuda ekonomi yönetimimize güveniyoruz. Ayrıca ekonomi yönetimimiz, bakan arkadaşımız ve diğer yetkililer tarafından partimiz de çeşitli aşamalarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu çerçevede de kendi siyasi tutumumuzun bir parçası olarak, AK Parti olarak da ekonomi yönetimimize teşekkür ediyoruz ve bütün gücümüzle, bütün desteğimizle onların yürüttüğü bu çalışmaları desteklediğimizi ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Değişim olacak mı?

Seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişimle ilgili verdiği mesajların sorulması üzerine Çelik, "Herhangi bir takvim konuşmadık. Tabii ki sadece şu noktada değişim olacak, bu noktada değişim olacak gibisinden bir şey değil. Hem yaptığımız çalışmalarda şu aşamada aslında bir bakıma seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Fakat siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da geldik. Yeterince data, yeterince çalışma yapıldı yetkili kurullarımızda. Bunlarla ilgili olarak hangi siyasetimizi, hangi tavrımızı, hangi siyasi söylemimizi ve hangi siyasi pratiğimizi vatandaşımız beğendiyse onu daha da güçlendireceğiz. Beğenilmeyen bir durum varsa onun değişimi için de çalışmaları sürdüreceğiz. Ama hepiniz 'MYK, Bakanlar Kurulu ya da başka mekanizmalarda değişiklik olacak mı?' diye soruyorsunuz. Bu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Kendisi bunu uygun görüyorsa, uygun gördüğü bir vakitte bu tasarrufu gerçekleştirecektir" diye konuştu.

"İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı buradan gidiyor' ya da buna benzeri şeylerin hepsi spekülatiftir"

İsrail'e jet yakıtı ihracatı olup olmadığı sorusu üzerine Çelik, "7 Haziran'dan itibaren kamuda herhangi bir şekilde İsrail'e destek olma anlamına gelebilecek ya da savaş desteği anlamına gelecek herhangi bir tasavvufta bulunulmamıştır. Özel sektörün yaptığı birtakım konular gündeme gelmişti, o konular da Ticaret Bakanlığının açıkladığı 54 birimde ortaya koyulan kısıtlamalarla birlikte tamamen kontrol altına alınmıştır. Dolayısıyla burada 'İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı buradan gidiyor' ya da buna benzeri şeylerin hepsi spekülatiftir" dedi.