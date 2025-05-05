AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor

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Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çok yakından takip ediyoruz bu süreci. İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz" dedi.

05.05.2025 19:08
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANA GÜNDEM MADDESİ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

MYK toplantısında ana gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı "iç cephenin güçlendirilmesi" çağrısının bu hedefe ulaşmada kritik bir adım olduğunu ifade etti. İmralı'dan yapılan çağrı sonrasında terör örgütü PKK'nın kısa süre içinde silah bırakması ve kendisini feshetmesinin beklendiğini söyleyen Çelik, bu gelişmenin Türkiye açısından bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor

Çelik'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNE İÇ CEHPEYİ GÜÇLENDİRME TEMELİNDE ULAŞMA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Değerli arkadaşlarım, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çok yakından takip ediyoruz bu süreci. Ve İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iç cehpenin güçlendirilmesi çağrısı, tabi ki iç cehpenin güçlendirilmesinin bir sonucu da 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaktır. Bunun tabi bölge içinde bir ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz, bu kesindir. Bölgede de mezhepler temelinde, etnik gruplar temelinde fay hatları oluşturmaya çalışanlara karşı terörsüz bir bölge ilhamı verecektir ve burada da bir kardeşlik cephesi ilan edilecektir. Kuşkusuz burada öteden beri bir takım dış güçlerin bir takım emperyalist emelleri gerçekleştirmek için vekalet savaşlarını terör örgütleri, bir takım mezhep grupları, bir takım radikal etnik gruplar üzerinden vermeye çalıştığını görüyoruz. Bunun bölge halkına, bölge insanına hiçbir faydası yoktur. Yakın bölgemizde, Orta Doğu'da, Mezopotamya'da, Akdeniz'de ortaya koyulan bu denklemlerin hepsi çıkar odaklı ve sömürü odaklı, acımasız denklemlerdir. Dünyayı cehenneme çevirmeye çalışanların attığı sis bombalarıdır, provokasyonlardır. O yüzden 'Terörsüz Türkiye' hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI VE KENDİSİNİ FESHETMESİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

Tabi terörün ortadan kalkmasıyla birlikte, bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte siyasi sistemimiz üzerindeki, demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır ortadan. Bu siyasi tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza yepyeni siyasi enerjiler verecektir. Her olumlu adım terörün ortadan kalkmasıyla ilgili her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. O sebeple PKK'nın bütün şubeleriyle, tüm terör unsurlarıyla, bütün illegal unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır. Böylece de vekalet savaşlarıyla bölgeye hükümranlık kurmak isteyenlerin elinden önemli bir boyut da alınmış, önemli bir zeminde alınmış olacaktır.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ DEVLET POLİTİKASIDIR"

Tabi bura yaklaşımımız Cumhurbaşkanımızın iç cehpeyi güçlendirme çağrısını mecliste yapmasından sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı siyasi denklemde yeni bir tablo ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımızın yüksek bir irade koymasıyla da bu bir devlet politikasına dönüştü. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir politikasıdır. Bu çerçeveden baktığımızda çeşitli provokasyonların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu provokasyonlara karşı bu sürece dönük bir takım sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlara karşı son derece hassas olduğumuzu ve asıl odaklandığımız konunun şimdiye kadar defalarca ifade ettim. Herhangi bir müzakere alışveriş süreci olmaksızın devletimizin temel niteliklerini koruyarak milletimizin asli değerlerini koruyarak bunlardan hiçbir şekilde vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINI BEKLİYORUZ"

Tabii ki bütün bu süreç içerisinde, geçmişte de yaşadık bunu, iç kaynaklı ya da dış kaynaklı bir takım provokasyonlar olabiliyor. Türkiye'nin bu terörden kurtulmasını istemeyen bir takım odakların kullandığı çeşitli enstrümanlar ya da aparatlar olabiliyor. Bunlar karşısında da hassasiyetimizi azami düzeyde tutuyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için Türkiye'nin içinde oluşmuş mutabakatın son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bütün bu çalışmalar yürürken, tabii ki şimdiye kadar siyasi partiler arasında pek çok ziyaret yapıldı, pek çok istişare de yapıldı. Rahmetli Sırrı Süreyya da onlara katıldı. Bütün bunlar siyasi partiler arasında sürecin yönetilmesiyle ilgili, sürecin değerlendirilmesiyle ilgili huşkusuz farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Ama herkesin bütün hassasiyetini ve odağını 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru yönlendirmesi gerektiği konusunda da bir mutabakat ortaya çıktı. Tabii ki farklı yöntem düşünenler olabilir, farklı dile sahip olanlar olabilir. Ama yan yollara sapmadan, ana yoldan ilerleyerek devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinden hiçbir şekilde vazgeçmek için bu yolda yürümek esas olmalıdır. Ve bu şekilde bu süreç ilerleyecektir. Biz de bundan sonrasında da bu hassasiyetle hem parti olarak hem Cumhur İttifakı olarak bu sürece desteğimizi vermeye devam edeceğiz. İnşallah günler içerisinde de olacak gelişmelerle birlikte PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bütün illegal unsurlarıyla ve uzantılarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz, tizlikle takip ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Diyego Can:
    zamanında Süleyman soylu da dağdaki terörist sayısı 300 diyordu senin gibi üstü kapalı kaldı bu milleti kandırmayın yalanlarinizi yutmaz artık 3 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    bakcaz görcezzz … 2 2 Yanıtla
  • 032725:
    Bizim hayalimiz de sizsiz Türkiye,ülkeye çok zarar verdiniz çok. 2 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    yalancının 2 0 Yanıtla
  • 205622:
    saray soytarisi dedi Apo çok yakınca cikacak 1 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    neden ki inek hırsızını tebrik etmişti cemiyetiniz 1 0 Yanıtla
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