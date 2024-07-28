AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' ifadesini 'masal' olarak nitelendirmesini kabul edilemez ve sorumsuz bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Çelik, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren bir yaklaşım olduğunu belirtti.

28.07.2024 09:43
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına katılarak yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 'Mavi Vatan' olarak nitelendirdiği denizlerdeki hakkına 'masal' yakıştırmasında bulunmasına sert bir karşılık vererek bu ifadelerin sorumsuzca olduğunu söyledi.

"CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir"

Tan'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Mavi Vatan'daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri 'siyasi masal' olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi - Son Dakika
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