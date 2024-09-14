AK Parti Türkiye Buluşmaları Kars'ta Toplandı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Türkiye Buluşmaları Kars'ta Toplandı

AK Parti Türkiye Buluşmaları Kars\'ta Toplandı

AK Parti, Kars İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekilleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre sorunları hakkında eleştirilerde bulundu.

14.09.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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AK Parti Türkiye Buluşmaları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, MKYK Üyesi Ahmet Arslan, Milletvekili Adem Çalkın, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Ardahan Milletvekjili Kaan Koç, MKYK Üyesi Burhan Çakır, Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi ve MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne göndermelerde bulundu.

Güler, "25-30 yıldır siz Ege'mizin gözbebeği bir büyük şehrimizi yönetiyorsunuz. ve şuan da İzmir körfezi atıksu, evsel atıklar, kanalizasyonların yüzde 95'ini arıtılmadan doğrudan boca edilen bir alan haline gelmiş. Bakın en son Bilim Kurulu bir inceleme yaptı. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği akanlımız yetkilileriyle beraber, orada balıkların yaşayamaz olduğunu raporladılar. Sıfır oksijen, yok yani, oksijen yok. Adeta İzmir Körfezi bir fosseptik çukuruna dönmüş. Bu raporu gören bir insan, idarecinin, yöneticinin normalde ne yapması lazım. Önce özür dilemesi lazım. Ey aziz milletim, ey İzmir halkı bana verdiğiniz bir bütçe vardı. Ben bunu harcayamadım. İsraf ettim, hiçbir şey yapmadım. 25 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sormak lazım bunun bütesi nereye gidiyor? En basit belediye hizmeti olan ana gçörev sorumluluğunuzda olan bir kanalizasyon, atık su hizmetini yapamıyorsanız, bu bütçe nereye gidiyor sormak lazım. Tabi sormazlar, garip garip eylemde bulunurlar" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. AK Parti heyeti Kars'ta STK ve vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacaklar. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Türkiye Buluşmaları Kars'ta Toplandı - Son Dakika

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