Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Gürzel\'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
03.02.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Gürzel\'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Haber Videosu

Beykoz Belediye Meclisi'nde Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç ile Başkan Vekili Özlem Gürzel arasında parti değişikliği ve yolsuzluk iddiaları üzerinden sert bir tartışma yaşandı. Gürzel'in "Ben kimsenin evinde basılmadım" sözleri oturuma damga vururken, yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi.

Beykoz Belediye Meclisi'nin şubat ayı birinci oturumu, Belediye hizmet binasında Başkan Vekili Özlem Gürzel yönetiminde yapıldı. Toplantının gündem dışı bölümünde yaşanan sert tartışmalar meclise damga vurdu.

CHP'Lİ MİNİÇ'TEN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç, kürsüye çıkarak Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel'in AK Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi. Miniç, bu durumu "hukuksuz" olarak nitelendirerek, "Belki yasaldır ama bu koltuk ona helal değildir. Binlerce insanın iradesi alındı" ifadelerini kullandı. Miniç ayrıca, "Utanmayan insana ne söylenir?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

'AKÇELİ İŞ' İDDİALARINA SERT YANIT

Miniç, belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra kendisi ve görevlendirdiği isimler hakkında ortaya atılan akçeli iş iddialarına da değindi. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Miniç, "Kim böyle bir iddiada bulunuyorsa ispatlasın. İspat edemeyen müfteridir" dedi.

GÜRZEL: PARTİ DEĞİŞTİRMEK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL

Miniç'in açıklamalarının ardından söz alan Başkan Vekili Özlem Gürzel ise parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını belirtti. Miniç'in de geçmişte farklı partilerde siyaset yaptığını hatırlatan Gürzel, eleştirilerin samimiyetsiz olduğunu savundu.

AK Parti'ye geçen Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Miniç, tutuklanan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinde polislere kapıyı açmıştı.

"BEN KİMSENİN EVİNDE BASILMADIM"

Tartışmanın tansiyonunu yükselten açıklamalardan biri de Gürzel'den geldi. Miniç'in kendisini başkan yardımcılığı döneminde tehdit ettiğini öne süren Gürzel, yapı kontrol birimi üzerinden baskı kurulduğunu iddia etti. Gürzel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben kimsenin evinde basılmadım. Arka kapılardan dolanmadım."

Bilgehan Murat Miniç, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kızgın Kızgın:
    bravo başkan 9 3 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Kendini savunmak yerine "sen kendine bak" demiş. Tam suçlu psikolojisi! 2 3 Yanıtla
  • 199715 199715:
    Eleştiriler çok haklı ki. Nesi yanlış onu anlamıyoruz: Önemli olan hşzmetsr seçildiğin yerden devam et, yok parti önemliyse bşrden önemli hale geldiyse görevinden de şstifa et ...na kadar yolun var sonra. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:41:16. #7.11#
SON DAKİKA: Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.