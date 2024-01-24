 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Abdulkadir Aydoğan, AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Abdulkadir Aydoğan, AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan oldu. Aydoğan, uzun yıllardır AK Parti teşkilatlarında çeşitli görevler üstlenmiş ve Yenimahalle Belediye Meclis üyesi olarak aktif siyasete katılmıştır.

Abdulkadir Aydoğan, AK Parti\'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Oldu
24.01.2024 - 16:53,
Abone Ol

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan oldu.

ABDULKADİR AYDOĞAN KİMDİR?

Abdulkadir Aydoğan, 1974 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır AK Parti teşkilatlarında çeşitli görevler üstlenmiş ve Yenimahalle Belediye Meclis üyesi olarak aktif siyasete katılmıştır. Aynı zamanda GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye RUGBY Federasyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Abdulkadir Aydoğan'ın siyasi kariyeri, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı gibi önemli görevleri de içermektedir. Gençlik yıllarında 9 yıl boyunca yüzme antrenörlüğü yapan Aydoğan, 15 yıl süresince Pursaklar Belediye Spor Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılarak göreve gelmiştir. Abdulkadir Aydoğan, evli ve aile babasıdır.

YORUMLAR

Yenimahalle, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdulkadir Aydoğan, AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Abdulkadir Aydoğan, AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement