Abdulkadir Aydoğan, AK Parti\'nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan oldu.

ABDULKADİR AYDOĞAN KİMDİR?

Abdulkadir Aydoğan, 1974 yılında Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır AK Parti teşkilatlarında çeşitli görevler üstlenmiş ve Yenimahalle Belediye Meclis üyesi olarak aktif siyasete katılmıştır. Aynı zamanda GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye RUGBY Federasyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Abdulkadir Aydoğan'ın siyasi kariyeri, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı gibi önemli görevleri de içermektedir. Gençlik yıllarında 9 yıl boyunca yüzme antrenörlüğü yapan Aydoğan, 15 yıl süresince Pursaklar Belediye Spor Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katılarak göreve gelmiştir. Abdulkadir Aydoğan, evli ve aile babasıdır.