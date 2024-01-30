AK Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu

Politika

Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı esnada tansiyon yükseldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis Başkanının oturduğu kürsünün önüne geçerek tepki gösteren milletvekillerine engel olmaya çalıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda gerilim her geçen dakika artarken, Yargıtay'ın kararı okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

MECLİS KÜRSÜSÜNE YÜRÜDÜLER

Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri, sıralara vurarak Meclis kürsünün önüne yürüdü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Karar hukuksuz" diyerek elindeki Anayasa kitapçığıyla tepki gösterdi.

AK PARTİLİ ALPAY ÖZALAN VEKİLLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve CHP Milletvekili Gökhan Günaydın, kürsünün önünde bir süre konuştu. Alpay Özalan'ın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.