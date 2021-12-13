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Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem - Son Dakika

Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

13.12.2021 08:09

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında gergin tavırları ve yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan kavgalarda en önde yer alan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem" dedi. Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı, Alpay Özalan ile yaptığı görüşmeyi "Meclis'in 'Demir Yumruk'u konuştu" başlıklı köşesinde aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA HAKARET EDENLER KARŞISINDA BENİ BULUR DEMİŞTİM"

Özalan'a "pişman olup olmadığını" sorduğunu aktaran Bursalı, AK Parti'li vekilin bu soruya yanıtının şu olduğunu aktardı:

"Milletvekili seçildiğim ilk gün söylemiştim. Vatanım, devletim, milletim, bayrağım benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımız benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler karşısında beni bulur demiştim. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da öyle olacak.

AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

"PKK MEDYASINDA FİNK ATANLAR, TERÖRÜN BAŞINI EZENLERE YÖNELİK REZİL İFADELER KULLANDI"

Çarşamba günkü İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li hadsiz Gazi Meclis'te "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız" dedi. Daha sonra da ceza alması için yapılan oylamada CHP 'evet' oyu kullanmadı. Açıkça bölücülüğe sessiz kaldılar. Bunun üzerine başlayan tartışmalarda CHP grubu rezilliğini bastırmak için Cumhurbaşkanımıza, bizlere ve İçişleri Bakanımıza hakaretlerle saldırdı. PKK medyasında fink atanlar, terörün başını ezenlere yönelik rezil ifadeler kullandı. Onlar, her türlü hakareti edecek, toplumun sinir uçlarıyla oynayacak, provokasyonlar yapacak, biz sessiz mi kalacağız? Sessiz kalmadım. Asla da kalmam.

"SOSYAL MEDYADA DA MECLİS'TE DE REZİLLİKLERİNE YANIT VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

HDP'li Fatma Kurtalan'ın parmak sallayarak "Bizim ve PKK sayesinde bu koltuklardasınız" sözlerine tepki göstermeyenler, terörün başını ezenlere saldırırsa, ağızlarının payını veririm. Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem. Sosyal medyada da, Meclis'te de, her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim. Bilsinler ki tam karşılarında durmaya devam edeceğim."

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KALDIRDIĞI YUMRUK GÜNDEM OLMUŞTU

TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tansiyon zaman zaman yükselmişti. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini alkışlatma çakallığına kapılmayın" sözleri de Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden olmuştu. AK Partili vekil Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürürken, yumruğunu kaldırdığı ve kavgaya giriştiği anlar objektiflere anbean yansımıştı.

Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Alpay Özalan, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem - Son Dakika
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