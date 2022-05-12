AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!" - Son Dakika
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AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"

12.05.2022 16:49

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına AK Parti'den ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!" Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına ilişkin yankılar sürüyor. AK Parti'den sıcağı sıcağına ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"GEL MUHARREM'DEN KOŞUN VEKİLLERE"

Turan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak "Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.

AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!'
AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!'

KILIÇDAROĞLU VEKİLLERİ İL BAŞKANLIĞI'NA ÇAĞIRDI

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin tüm milletvekillerinin "derhal" İstanbul İl Başkanlığı binasına gelmesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.

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Son Dakika Politika AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!" - Son Dakika
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