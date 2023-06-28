AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar' - Son Dakika
Üye Girişi
AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar'

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar'

28.06.2023 00:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Merdan Yanardağ'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. AK Partili Dağ, 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Merdan Yanardağ'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. AK Partili Dağ, "Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı." dedi.

YANARDAĞ'IN TUTUKLANMASINA KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı televizyon programında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri tepki çekti. Abdullah Öcalan hakkında "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen Merdan Yanardağ, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

"YANARDAĞ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI ÖVEN BİR ŞÜPHELİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, zehir zemberek sözlerle yüklendi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dağ şunları söyledi: "Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir. Merdan Yanardağ da terör örgütü elebaşını öven bir şüphelidir. Yanardağ'ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür.

"KILIÇDAROĞLU SAYGISIZCA BİR AHVAL İÇİNDE"

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Yanardağ'ı savunmak için "Terör örgütü liderini övmeyi ifade özgürlüğü kisvesinde normalleştirme" yarışına giren siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden gelen saygısızca bir ahval içindedir. 'Seçim kazanamama gerekçesi' arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı."

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar'

CHP LİDERİ: MERDAN YANARDAĞ SERBEST BIRAKILMALIDIR

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar'
YORUMLAR
500
DEVA lideri Babacan'dan sonra Saadet lideri de CHP'ye eleştiri DEVA lideri Babacan'dan sonra Saadet lideri de CHP'ye eleştiri

Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ, Hamza Dağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar' - Son Dakika


Son Dakika
00:16 Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim
00:12 Putin'in Wagner lideri Prigojin'i öldürmemesi için Belarus lideri Lukaşenko araya girmiş: 'Yapma' dedim
23:41 Kurban Bayramı namaz saatleri açıklandı
23:37 İl il Kurban Bayramı namaz saatleri
23:21 Trabzonspor, Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı
23:17 Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağladı! İşte alacağı ücret
23:03 DEVA lideri Babacan'dan sonra Saadet lideri de CHP'ye eleştiri
22:59 Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan geldi: Yüzde 25 oyun en az 7 veya 8'i CHP dışından geldi
22:27 Kuryenin pizzadan yediği dilim sosyal medyada olay oldu
22:23 Siparişe çıkan kurye, motoru sağa çekip pizzadan bir dilim yedi! Son hareketi geometri dersi gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 00:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement